Vrijgesproken Ad K. krijgt in hoger beroep zestien jaar celstraf

Ad K. is in hoger beroep veroordeeld tot zestien jaar celstraf voor doodslag op Patrick van Dillenburg. Ook heeft K., die vorig jaar maart nog werd vrijgesproken, volgens het gerechtshof in Amsterdam het lichaam van Van Dillenburg twintig jaar geleden laten verdwijnen. Dat heeft het gerechtshof woensdag bekendgemaakt. Direct na het vonnis werd K. meegenomen door de politie. Medeverdachte Fred T. is inmiddels overleden.

Eerder had het Openbaar Ministerie in een hoger beroep een celstraf van achttien jaar tegen de twee verdachten geëist. De straf is lager uitgevallen omdat het gerechtshof – anders dan justitie – oordeelt dat geen sprake is van moord.

Bewijsmateriaal tegen K. is verzameld tijdens een undercoveractie: de politie gebruikte de zogenoemde Mr. Big-methode. De rechter die K. vorig jaar nog vrijsprak, stelde dat de methode niet aan de wettelijke vereisten voldeed. Zo zou er te veel druk op K. zijn uitgeoefend om te bekennen, waardoor de verdachte zonder dat te weten in een verhoorsituatie terechtkwam.

Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde woensdag echter dat de undercoveractie K. mogelijk heeft misleid, maar er geen druk op hem is uitgeoefend waardoor hij heeft bekend.

Mr. Big is een strategie van undercoveragenten om bevriend te raken met een verdachte. Ze proberen zijn of haar vertrouwen te winnen om zo een getuigenis te ontlokken en stellen mogelijk een criminele samenwerking of geldbedrag in het vooruitzicht. Daarvoor moet de verdachte eerst wel transparant zijn over het eigen verleden. De methode is internationaal niet onomstreden: critici hekelen het misleidende karakter en stellen dat de kans op een valse bekentenis groot is.

Financiële beloften

De agenten die K. probeerden te verleiden, stelden hem een geldbedrag in het vooruitzicht als hij zijn eigen verleden zou opbiechten. Na drie gesprekken zei hij Van Dillenburg – wiens lichaam tot op heden nooit is teruggevonden – te hebben neergeschoten. Het lichaam zou hij daarna in een hakselaar hebben gegooid. De lichaamsresten zouden vervolgens op een bollenveld rond Noordwijkerhout zijn uitgestrooid. K. verklaarde later het verhaal te hebben verzonnen omdat hij was gezwicht voor de financiële beloften.

Patrick van Dillenburg, destijds 38 jaar oud, is sinds januari 2002 vermist. Hij had een crimineel verleden en was in 1991 betrokken bij een roofactie uit het Van Gogh Museum. Daarbij werden twintig schilderijen buitgemaakt, die kort na de diefstal weer zijn teruggevonden.