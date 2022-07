VN: vlucht Pratasevitsj en Sapega landde door valse bommelding Wit-Rusland

De Wit-Russische overheid deed een valse bommelding waardoor een Ryanair-vliegtuig dat vanuit Griekenland naar Litouwen vloog, moest landen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Dat concludeert het VN-luchtvaartagentschap International Civil Aviation Organization dinsdag na onderzoek. Dat er sprake was van een valse bommelding door Wit-Rusland werd al vermoed, maar is nu officieel bevestigd.

Nadat het vliegtuig in mei vorig jaar een gedwongen landing maakte, werden de 27-jarige Wit-Russische journalist en activist Roman Pratasevitsj en de 24-jarige Russische rechtenstudent Sofia Sapega, zijn vriendin, gearresteerd. De twee waren na een vakantie in Griekenland onderweg naar hun woonplaats Vilnius in Litouwen. Pratasevitsj werkte destijds voor de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Aan boord van het vliegtuig is nooit een bom gevonden.

Volgens het VN-agentschap heeft de Wit-Russische overheid met deze actie het Verdrag van Chicago geschonden, dat toeziet op veiligheid in de luchtvaart. Het agentschap vraagt generaal van de VN António Guterres maatregelen te overwegen. Als gevolg van het incident sloot de Europese Unie eerder al onder meer haar luchtruim voor de Wit-Russische vliegtuigmaatschappij Belavia.

Sapega werd in mei veroordeeld tot zes jaar cel door de Wit-Russische rechtbank, die haar verwijt te hebben „aangezet tot haat”. De rechtenstudent plaatste op haar Telegramkanaal onder meer persoonsgegevens van militairen die de antiregeringsprotesten in Wit-Rusland in 2020 hielpen neerslaan. Pratasevitsj is nog niet veroordeeld en werd vorig jaar onder huisarrest geplaatst.

Lees ook: Bij één passagier brak paniek uit toen het vliegtuig van koers veranderde