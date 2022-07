Vingegaard moet ritwinst aan Pogacar laten, maar behoudt geel

De Sloveen Tadej Pogacar heeft woensdag de voorlaatste bergetappe van de Tour de France gewonnen. Hij versloeg in een eindsprint bergop in het skioord Peyragudes de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard. Het is al de derde etappezege in deze Tour voor Pogacar, maar Vingegaard heeft met nog vier dagen te gaan nog altijd een ruime voorsprong in het algemeen klassement.

In de Pyreneeënrit, die vier beklimmingen telde, bepaalde de uitgedunde UAE-ploeg van Pogacar vanaf de voorlaatste klim het tempo, waardoor Vingegaard al relatief vroeg geïsoleerd kwam te zitten. Maar terwijl alle andere klassementsrenners een voor een af moesten haken, lukte het Pogacar en zijn ploegmaat Brandon McNulty niet om de Deen van Jumbo te lossen.

In de laatste paar honderd steile meters naar Peyragudes sprintten Pogacar en Vingegaard vervolgens samen om de etappezege en was de Sloveen nipt de betere. Vingegaard heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van 2 minuten en 18 seconden op Pogacar en 4 minuut 56 op de nummer drie Geraint Thomas.

Tourwinst Vingegaard steeds dichterbij

De eerste Tourwinst voor het Nederlandse Jumbo-Visma komt daarmee steeds dichterbij. Donderdag staat nog een zware bergetappe naar Hautacam op het programma en zaterdag een veertig kilometer lange tijdrit. Die twee etappes zullen bepalend zijn voor het definitieve Tourpodium. Pogacar heeft na het afhaken van Marc Soler dinsdag en voor de start van deze etappe zijn belangrijkste helper Rafal Majka nog maar drie ploeggenoten over.

De Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen kwam woensdag op de steile slotklim net voor de tijdslimiet binnen en houdt dus kans om mee te kunnen sprinten in de prestigieuze slotetappe naar de Champs-Élysées in Parijs.