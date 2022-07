Tweede Nederlandse verdachte verdrinkingsdood Gent meldt zich bij politie

De tweede Nederlander die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdrinking van een man in het Belgische Gent, heeft zich dinsdagavond gemeld bij de Nederlandse politie, laat het Openbaar Ministerie van Oost-Vlaanderen woensdag weten. De 23-jarige man komt net als de eerder opgepakte verdachte uit de Zeeuwse plaats Goes en is gearresteerd.

Zondagochtend werd het lichaam van een 53-jarige man aangetroffen in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai in Gent. Hij zou daar van een brug zijn geduwd na afloop van de Gentse Feesten en kon vermoedelijk niet zwemmen. Beide Nederlandse verdachten zullen op korte termijn worden voorgeleid bij de rechter-commissaris in Amsterdam en België heeft inmiddels om hun uitlevering gevraagd. Twee andere inzittenden van de auto waarmee de verdachten uit Gent zijn vertrokken, zijn gehoord als getuige.

Toevallige ontmoeting

Volgens het Belgische OM lijkt het te gaan om een toevallige ontmoeting tussen de daders en het slachtoffer en was er geen voorafgaande link tussen hen. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat ze elkaar ook niet hebben ontmoet op de Gentse Feesten.

Op camerabeelden is volgens Belgische media te zien is dat het slachtoffer en een aantal Nederlanders een stukje met elkaar meeliepen, aan het dollen waren en deden alsof ze elkaar in het water wilden gooien. Uiteindelijk zouden twee van de Nederlanders de oorspronkelijk uit Oeganda afkomstige Gentenaar daadwerkelijk over de reling van een brug hebben geslingerd.