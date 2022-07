Manager Brian Epstein was de wanhoop nabij toen platenmaatschappijen Columbia, HMV, Pye en Philips stuk voor stuk ‘nee’ hadden gezegd tegen zijn nog contractloze protegés The Beatles. Alleen talentenjager Mike Smith van Decca was in december 1961 bereid om naar Liverpool te reizen waar hij John, Paul, George en Pete (Best, toen nog de drummer) zag optreden in The Cavern Club. Smith was onder de indruk en nodigde de band uit om op 1 januari 1962 naar Londen te komen voor een proefopname in de Deccastudio.

Nieuwjaar was nog geen nationale vrije dag. Op Oudejaarsavond propte tourmanager Neil Aspinall de apparatuur en bandleden in een busje voor de barre tocht door ijzel en sneeuw van Liverpool naar Londen. Meer dan tien uur deden ze erover. Eenmaal aangekomen waren The Beatles moe en geïrriteerd. Smith kwam ruim een uur te laat, direct van een nachtelijke nieuwjaarsparty. Meteen signaleerde hij een probleem: de afgeragde versterkers die de ruige clubs van Hamburg hadden overleefd mochten niet mee naar binnen. Ze werden vervangen door betrouwbare, steriele studioapparatuur.

Binnen een uur speelden The Beatles vijftien nummers, allemaal in één take. Epstein wilde hun veelzijdigheid benadrukken en liet ze naast rock-’n-rollnummers als ‘Memphis, Tennessee’ ook de showdeunen ‘Besame Mucho’ en ‘The Sheik of Araby’ vertolken. Drie vroege composities van Lennon & McCartney werden gespeeld: ‘Like Dreamers Do’, ‘Hello Little Girl’ en ‘Love of the Loved’. De tweesporenmonotape werd opgeborgen en Mike Smith beloofde dat hij Epstein zou laten weten wat de auditie had opgeleverd.

Ongeveer een maand later ontving de manager een brief van Decca. De directie had besloten dat The Beatles werden afgewezen: gitaargroepen waren hopeloos uit en „The Beatles hebben geen toekomst in de showbusiness”.

In zijn autobiografie A Cellarful of Noise schreef Epstein de afwijzing toe aan Decca’s Artists & Repertoire directeur Dick Rowe. Die bleef ten stelligste ontkennen dat hij iets dergelijks gezegd of geschreven had. Zijn argument: de gitaargroep Brian Poole & the Tremeloes werd wél getekend, toen ze vlak na The Beatles auditie hadden gedaan. Rowe, die niet veel later The Rolling Stones bij Decca tekende, behield zijn leven lang de reputatie van de schlemiel die The Beatles had laten schieten. In de Beatles-parodie The Rutles werd zijn personage gespeeld door Dan Aykroyd. Interviewer Eric Idle vraagt hem in de door George Harrison gefinancierde film: „Hoe voelt het om zo’n asshole te zijn?”

George Martin, tot dan toe vooral een producer van klassieke en comedyplaten, hoorde de Deccatape. Hij contracteerde The Beatles voor Parlophone, een onderafdeling van EMI. In september 1962 nam hij ‘Love Me Do’ met ze op, zonder The Beatles’ nieuwe drummer Ringo Starr omdat die in eerste instantie ‘niet goed genoeg’ werd bevonden. Sessiedrummer Andy White verving hem; een chagrijnige Ringo speelde alleen tamboerijn. Na het Decca-echec werd ook het talent van Ringo Starr versmaad. Als lid van de Fab Four bewees hij zich bij latere opnamesessies als een van de beste popdrummers ter wereld. Beatlemania liet niet lang op zich wachten: in april 1963 scoorden ze hun eerste van een lange reeks nummer-1-hits.

