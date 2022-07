Thalys biedt reizigers vouchers en excuses aan voor uren in stilgevallen trein zonder airco

Zo’n zeshonderd passagiers hebben dinsdagavond urenlang vastgezeten in de Thalys in de Parijse voorstad Saint-Denis, terwijl het rond de 40 graden was en in de trein de airconditioning keer op keer uitviel. Op zoek naar frisse lucht sloegen verschillende passagiers ramen van de trein stuk. Na zo’n drie uur werden de reizigers rond 23.00 uur geëvacueerd en naar station Gare du Nord gebracht. Sommigen konden daar in een slaaptrein overnachten, anderen vonden zelf onderdak in Parijs of reisden op eigen gelegenheid, bijvoorbeeld met een Flixbus, naar hun bestemming.

De trein kwam aan het begin van de avond, kort na het vertrek om 18.40 uur, stil te staan op het station Saint-Denis. De reizigers kregen te horen dat er vanwege de hitte niet genoeg druk in de accu van de trein zat om verder te kunnen rijden, zo vertelt Femke Hameetman, die aan boord was. De Thalys rept vandaag over „materiële problemen” die nader onderzocht worden.

De passagiers werden door de hoofdconducteur opgeroepen opladers uit de stopcontacten te halen en binnendeuren dicht te houden om de druk te verhogen, aldus Hameetman. Toen dat niet mocht baten, probeerden de conducteurs het spoor naast de trein vrij te laten geven, zodat de mensen konden uitstappen. Daar slaagden ze niet in, waardoor de deuren om veiligheidsredenen dicht moesten blijven.

Waterflesje door ingeslagen ramen

Hameetman probeerde in de trein koel te blijven met een waterspray, terwijl om haar heen mannelijke medereizigers hun bovenlijven ontblootten en andere reizigers in paniek of onwel raakten. Ook gingen „zes tot acht” waterflesjes, die vanaf het perron de trein in werden gegooid, rond in de coupé. Eenmaal terug op Gare du Nord, „was er eigenlijk niks”, zegt Hameetman, die de communicatie van het bedrijf laakt. Ze bracht de nacht uiteindelijk door bij collega’s die ze eerder op de dag bezocht had.

Een woordvoerder van Thalys laat weten dat het bedrijf alle passagiers van de vastgelopen trein „excuses” aanbiedt en zegt hun 250 procent van het aankoopbedrag van hun tickets in e-vouchers ter beschikking te stellen. Woensdagochtend zijn de meeste gestrande passagiers met een nieuwe trein richting hun bestemming vertrokken. Hameetman kwam woensdag aan het begin van de middag alsnog aan in Amsterdam.

Beelden van Femke Hameetman uit de gestrande trein: