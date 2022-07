Terwijl de democratie wankelde, keek Trump glunderend tv

Drie uur en zeven minuten. Tussen het moment dat toenmalig president Donald Trump op 6 januari zijn toespraak afrondt – waarin hij zijn fans oproept naar het Capitool te marcheren om „te vechten als de hel” – en het moment dat hij de relschoppers per videoboodschap oproept hun beleg van het parlementsgebouw te staken („keer in vrede huiswaarts”) zaten die dag 187 minuten.

Deze donderdag wil de Huis-commissie die de bestorming onderzoekt de Amerikaanse tv-kijker tonen hoe Trump al die tijd niet ingreep, maar in het Witte Huis ‘glunderend’ voor de televisie zat te genieten van de rellen. Het is al de achtste hoorzitting die de ‘select committee’ organiseert, maar pas de tweede op primetime. Door te beginnen om acht uur ’s avonds Oostkusttijd beoogt de commissie, nu ze het vizier richt op Trump, optimale publieke aandacht te genereren.

De commissieleden hebben de smaak duidelijk te pakken: wilden ze eerst in een paar weken klaar zijn, inmiddels plannen ze nieuwe zittingen na het zomerreces. „Deze week wacht hoogstens een seizoensfinale, niet de slotaflevering van de serie”, vatte Politico het in tv-jargon samen.

Deze donderdag worden brisante getuigenissen verwacht van zeker twee voormalig Witte Huis-medewerkers: woordvoerder Sarah Matthews en veiligheidsadviseur Matthew Pottinger. Zij zullen onder meer uit de doeken doen hoe Trump olie op het protestvuur bleef gooien, toen hij al wist dat de door hem opgezweepte mars gewelddadig was geworden. Bijvoorbeeld met een tweet die hij om 14.24 verstuurde, waarin hij zijn vicepresident Mike Pence verweet „niet de moed te hebben gehad ons land en onze grondwet te verdedigen”.

Pence had in Trumps optiek de bekrachtiging van Joe Bidens verkiezingszege nog kunnen dwarsbomen. In werkelijkheid stond de grondwet hem dit niet toe, wat de vicepresident zijn baas ook meermaals liet weten. Trump plaatste de tweet evengoed, terwijl betogers op dat moment al door het Capitool schuimden, sommigen op zoek naar de vicepresident, die ze wilden „ophangen” – buiten stond een provisorische galg klaar. In een andere hoorzitting bleek dat relschoppers Pence op maar 13 meter misliepen.

Ketchup droop van de muren

Het is maar een van vele pikanterieën die de commissie de afgelopen weken al opdiepte over de dag dat Trump de democratie liet wankelen. Zo weten Amerikanen nu onder meer:

–dat Trumps stafchef papieren verbrandde in een open haard en per sms instructies gaf aan Fox News-presentator Sean Hannity om bepaalde berichtgeving op de zender te krijgen;

–dat de vrouw van hoge rechter Clarence Thomas actief meedeed aan Trumps lastercampagne over vermeende kiesfraude;

–dat presidentsdochter Ivanka Trump haar vader de vicepresident een ‘pussy’ hoorde noemen;

-dat verschillende Trump-getrouwe Congresleden een presidentieel pardon wilden wegens hun betrokkenheid bij de bestorming;

–dat ketchup van de muren droop toen een boze Trump in het Witte Huis met servies gooide;

–dat de regering gekaapt werd door een ‘team Crazy’: acolieten die Trumps leugens over verkiezingsgesjoemel zo gepassioneerd steunden dat ze tijdens een intense vergadering op 18 december bijna op de vuist gingen met leden van ‘Team Normal’;

–dat Trump het geen probleem vond dat betogers op 6 januari wapens bij zich droegen, „want ze zijn hier toch niet om mij te verwonden”;

–dat hij na zijn toespraak het liefst zelf naar het Capitool had willen gaan, wat de Secret Service hem belette, waarna de president een agent naar de keel zou hebben gegrepen.

Nagenoeg al deze en andere onthullingen liet de commissie optekenen uit de mond van naaste medewerkers van de ex-president. Die aanpak moet het Republikeinse verwijt ontkrachten dat het onderzoek een Democratische heksenjacht zou zijn. Om die reden krijgt de Republikeinse vicevoorzitter Liz Cheney, die is uitgegroeid tot paria in haar partij, ook steeds een hoofdrol op de zittingen.

Wel of geen aangifte tegen Trump

Het werk van de commissie is niet vergeefs: de kijkcijfers zijn goed en in peilingen kantelt de opinie over Trumps rol bij de bestorming. Meer Amerikanen denken nu dat de rellen niet spontaan ontstonden, maar voorbereid werden om voor het eerst in ruim tweehonderd jaar een vreedzame machtsoverdracht te frustreren. En meer mensen houden de ex-president verantwoordelijk voor die opstand.

Binnen het Republikeinse electoraat tekent zich daarbij een duidelijke scheiding af. Hogeropgeleide en jongere kiezers wrijven Trump zijn rol vaker aan en kijken voor de presidentsverkiezingen van 2024 al uit naar andere kandidaten. Dit terwijl oudere kiezers en mensen zonder vervolgopleiding blind in de ex-president geloven en hem graag een nieuwe gooi naar het Witte Huis zien doen.

Terwijl landelijk veel aandacht uitgaat naar het werk van de 6-januari-commissie en de vraag of minister van Justitie Garland in actie komt tegen ex-president Trump, gaat een officier van justitie in Georgia voortvarend te werk. Fani Willis onderzoekt de pogingen van kamp-Trump om Bidens winst in de zuidelijke staat teniet te doen. Dinsdag meldde ze dat zestien Republikeinen die zich lieten registreren op een alternatieve lijst met kiesmannen, rekening moeten houden met strafrechtelijke vervolging.

De Huis-commissie heeft daarmee enig succes in wat media de ‘court of public opinion’ noemen, maar er zijn ook nog de echte rechtbanken. De commissie heeft veel bewijs opgediept dat in een eventueel proces tegen Trump een grote rol zou spelen. De leden zijn intern echter verdeeld of ze bij justitie aangifte moeten doen tegen de ex-president. Vooral Democraten zijn beducht dat zo’n ‘criminal referral’ Trump in een electoraal aantrekkelijke martelaarsrol zou duwen.

Liz Cheney lijkt de grootste voorstander van een aangifte. Aan het slot van de zevende zitting (op 12 juli) meldde zij dat Trump gebeld zou hebben naar een getuige van de commissie. Die persoon nam niet op, lichtte wel de commissie in, die bij justitie melding maakte van deze mogelijke poging tot getuigenbeïnvloeding.

De zitting van donderdag lijkt bewijs te leveren voor delicten als het „op corrupte wijze tegenwerken van Congres-procedures” en „bedriegen van de Verenigde Staten”. Het zijn allemaal stapjes die ooit kunnen leiden tot strafrechtelijke actie tegen Trump.

Aanhangers van toenmalig president Donald Trump bestormen het Capitool op 6 januari vorig jaar. Foto Leah Millis/Reuters