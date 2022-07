Sunak en Truss gaan felle strijd aan om Brits premierschap

Nu zijn het er nog twee. Na een venijnige afvalrace zijn Rishi Sunak en Liz Truss woensdag als laatste kandidaten overgebleven om de vertrekkende Boris Johnson op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en premier en van het Verenigd Koninkrijk.

De leiderschapsstrijd is, anders dan toen Johnson in 2019 partijleider werd, volkomen onvoorspelbaar. Geen van de kandidaten is echt favoriet, bleek woensdag ook uit het kleine verschil in stemmen tussen de laatste drie. Sunak kreeg 137 van de 355 Conservatieve Lagerhuisleden achter zich, Truss 113 en de derde, afgevallen kandidaat Penny Mordaunt 105.

Hoewel Rishi Sunak bij elke stemronde van de Lagerhuisfractie de meeste stemmen haalde, ligt hij minder goed bij de partijleden die over de twee overgebleven kandidaten mogen stemmen. Volgens een peiling van dinsdag zouden leden van de Conservatieve Partij zowel Liz Truss als Penny Mordaunt boven hem verkiezen. Zo’n 54 procent van de Tories zou liever Truss als premier hebben dan Sunak (35 procent).

Toch zal Sunaks campagneteam opgelucht ademhalen dat Truss nu zijn tegenstander is en niet Penny Mordaunt. Mordaunt was lastiger te vangen voor Sunak. Inhoudelijk lag zij dichterbij hem en ze wist goed te benoemen wat er bij de bevolking speelt. Truss is uitgesprokener rechts, zij krijgt de steun van veel Brexiteers binnen de partij. Sunak wordt gezien als de kandidaat van het gematigder establishment.

Na de 'finale' te hebben gehaald bij de interne verkiezingen krijgt Liz Truss applaus van partijgenoten bij het Britse parlement. Foto Frank Augstein/AP

De onderlinge strijd gaat er heftig aan toe, met live televisiedebatten waarin de kandidaten elkaar afvallen en aanvallen. Sunak verweet Truss socialistische plannen te hebben, omgekeerd zei Truss dat Sunaks belastingverhogingen het VK een recessie in helpen. Dit soort blue on blue-aanvallen beschadigen de partij, waarschuwden sommige Lagerhuisleden deze week. Zo zei oud-minister David Davis tegen radiozender LBC dat het de „vuilste campagne is die hij ooit heeft gezien”.

De afgelopen weken moesten de kandidaten de steun van hun fractie zien te krijgen, maar vanaf nu zijn de naar schatting 150.000 tot 200.000 partijleden bepalend – hoeveel leden de Conservatieven precies hebben, dat zoeken de kiesdistricten nog uit.

Diversiteit vanzelfsprekender

Wie er ook wint, één ding heeft deze verkiezing in elk geval vast duidelijk gemaakt. Diversiteit is binnen de Conservatieve Partij in korte tijd veel vanzelfsprekender geworden.

In 2019 zaten bij de tien kandidaten voor het leiderschap twee vrouwen en had alleen Sajid Javid (toen minister van Binnenlandse Zaken) een migratie-achtergrond. Nu waren van de acht genomineerden er vier vrouw en had ook de helft een migratie-achtergrond. Als Sunak wint, krijgt het VK voor het eerst een niet-witte premier. En als Truss wint, wordt zij de derde vrouwelijke premier in de Britse politieke geschiedenis.

In dagblad The Guardian beschrijft commentator Jonathan Freedland hoe dit gegeven „cognitieve dissonantie veroorzaakt bij antiracisten die diversiteit willen, maar de Tories niet kunnen uitstaan”. Toch is het volgens hem een belangrijke ontwikkeling: „Terwijl de barrières tussen klassen onveranderd hoog blijven, is het feit dat drempels zoals die van ras en sekse omlaag gaan binnen de partij van het establishment significant.”

De Britse oud-minister van Financiën Rishi Sunak, een van de twee overgebleven kandidaten voor de opvolging van vertrekkend premier Boris Johnson, reageert woensdag op de uitslag van de laatste stemronde onder parlementsleden. Foto Henry Nicholls / Reuters

Toeval is het niet, die verandering. In de jaren van David Cameron – premier van mei 2010 tot juli 2016 – voerden de Conservatieven een bewust diversiteitsbeleid en kregen vrouwen en etnische minderheden bij verkiezingen ‘veilige’ zetels toegewezen zodat ze zeker in het Lagerhuis zouden komen. In het kabinet van Boris Johnson was hier het gevolg al van te zien; er zaten meer ministers met een gemengde achtergrond in zijn regering dan in welk eerder kabinet ook.

De komende zes weken gaan Sunak en Truss het land in en proberen ze leden te overtuigen, tot begin september de uitslag bekend wordt. Sunak is een gepolijste, snelle figuur, maar inhoudelijk gematigd. Truss is minder soepel, een beetje houterig zelfs, maar appelleert sterk aan de rechterflank die onder Boris Johnson zoveel ruimte kreeg. Het overgrote deel van de Britse bevolking heeft helemaal niets te zeggen over wie de nieuwe premier wordt, al is dat zeer bepalend voor welke kant het met het land op gaat.

Oud-bankier Rishi Sunak (42) Studeerde filosofie, politicologie en economie in Oxford en deed een MBA in de VS

Voor Sunak de politiek in ging, was hij bankier bij Goldman Sachs

Lid van het Lagerhuis sinds 2015

Minister van Financiën onder Boris Johnson, stapte twee weken geleden op uit onvrede met Johnsons leiderschap