Er is een witte bultrug dood. Aangespoeld op het Australische strand. Even vreesden dierenvrienden dat het publiekslieveling Migaloo betrof, de enige albinowalvis die tot dusver bekend was. Maar deze vrouwtjeswalvis bleek slechts een look-a-like. Roemloos geleefd, naamloos gestorven. Misschien was ze niet eens écht wit, klonk het al snel. De huid onder de zeepokken op haar lijf was verrassend donker. De rest was wellicht witgewassen door het zoute water.

Terwijl de walvis lag te ontbinden, was ik bezig met het najagen van mijn eigen white whale. Een zoektocht naar een onvindbare Barbie met het gezicht van biologe Jane Goodall. Vorige week had fabrikant Mattel de chimpansee-onderzoekster als Barbie gelanceerd, in de reeks ‘Inspiring Women’. Minstens 75 procent gerecycled plastic, met kaki-pakje, nep-verrekijker en nep-chimpansee. Volgens een promofilmpje van de 88-jarige primatologe „de pop die ze altijd wilde hebben”.

De Barbie-Jane in het filmpje was beduidend jonger. De enorme ogen straalden in een stereotiep barbiehoofd, dat – zo ontdekte een YouTuber recent – door gezichtsherkenningssoftware probleemloos wordt herkend als ‘menselijk’. (Wrang genoeg heeft zulke software vaak moeite om mensen met een donkere huidskleur te herkennen, bleek vorige week uit het verhaal van de studente die zichzelf met een lamp moest beschijnen alvorens software van de universiteit haar opmerkte.)

Ik dacht terug aan mijn eigen ontmoeting met Goodall. Net na mijn afstuderen mocht ik haar interviewen – mijn eerste interview met een beroemdheid. Ik wist dat ze altijd een pluchen aapje bij zich had, en dus bracht ik als ijsbreker mijn versleten knuffel Japie mee. Ik, opgetogen: „Dit is mijn knuffelaap.” Goodall, streng: „Dat is geen aapje, hij heeft geen staart.” „Een mensaap”, zei ik snel. Goodall fronste. „Ik zou zeggen: een lelijke teddybeer.” Mijn jeugdheldin die mijn knuffel beledigde, het kwam destijds hard aan. Maar het werd tijd om het verleden te begraven. En hoe kon dat beter dan met deze Goodall-approved primatologenpop?

Alleen: de pop bleek net zo mythisch als de witte walvis. Nergens te vinden. Te gewild, dacht ik, maar later hoorde ik dat ze slechts in de VS te verkrijgen was, in beperkte oplage.

Wil Mattel écht inspireren, of is de gerecyclede Jane een marketingstunt? In het verleden kreeg de fabrikant de kritiek vrouwen te ‘whitewashen’ door ze in barbievorm een lichtere huidskleur te geven. Wie sceptisch kijkt, kan de Goodall-pop als greenwashing zien, voor een duurzamer imago. Straks komt er nog een limited edition van de Barbie Jeep: de Greta Thunberg-SUV. Of een Barbie Tovergletsjer, die door klimaatverandering nóg sneller verdwijnt dan de instortende gletsjer die laatst in Kirgizië is gefilmd. En natuurlijk Barbie als bultrugbabe, op de rug van Migaloo. Witter dan wit.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.