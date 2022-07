Oud-presentator Frank Masmeijer vrijgelaten na gratie van de koning

De voor drugssmokkel veroordeelde voormalig NCRV-presentator Frank Masmeijer (60) is eind vorige maand vrijgelaten nadat Koning Willem-Alexander hem gratie zou hebben verleend. Dat bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving in De Telegraaf. Masmeijer moest nog zeker anderhalf jaar straf in de gevangenis in Nieuwegein uitzitten, maar werd tot zijn eigen verbazing plotseling vrijgelaten.

De Koning deed dit op verzoek van een speciaal aangestelde rechter en van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66). Volgens De Telegraaf staat hun handtekening op het document waarin het besluit van de koning vermeld staat, dat in handen is van Privé. Wat er aan het verzoek is voorafgegaan, is niet duidelijk.

Advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops zeggen tegen De Telegraaf „verrast” te zijn door het nieuws. Ze zeggen de laatste tijd geen contact meer met hun cliënt te hebben gehad en waren niet betrokken bij het verzoek tot gratieverlening. Dat Masmeijer op deze manier is vrijgekomen is volgens hen uitzonderlijk. „Normaal gesproken gaat het om buitengewoon klemmende redenen, zoals ziekte of een gezin dat eraan onderdoor gaat dat ‘vader’ vastzit,” zegt Geert-Jan Knoops.

467 kilo cocaïne

De voormalige tv-presentator werd in 2019 in België veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne. Masmeijer ontkende aanvankelijk betrokken te zijn geweest bij de smokkel, maar gaf later toe een „beperkte rol” te hebben gespeeld. Toen hij na de eerste uitspraak van de rechter in 2017 in hoger beroep ging, viel de straf hoger uit dan de eis van de aanklagers; acht jaar cel en een boete van 40.000 euro. Masmeijer mocht zijn straf onder bepaalde voorwaarden in Nederland uitzitten.

Masmeijer was vooral bekend van tv-programma’s als de Holidayshow en Dinges eind jaren tachtig en begin jaren negentig. Naast televisiepresentator was hij ook horeca-ondernemer in België. In een eerder interview met het AD zei Masmeijer dat hij graag weer een carrière op tv zou willen.

Lees ook: Toe Karel, trouw nog eenmaal met mij