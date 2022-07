Liz Truss en Rishi Sunak laatste twee kandidaten voor Brits premierschap

Liz Truss en Rishi Sunak zijn de twee kandidaten van de Conservatieve Partij die het tegen elkaar op gaan nemen voor het premierschap van het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media woensdag. Vanwege het zomerreces kiest de partij pas op 5 september de nieuwe premier van het land.

Truss is nu minister van Buitenlandse Zaken. Ze is het gezicht van de Britse steun aan Oekraïne, maar staat ook bekend als een lichtgewicht. Ze heeft de afgelopen maanden gebouwd aan haar publieke profiel en werd daarbij geholpen door de oorlog in Oekraïne. Ze zit sinds 2010 in het Lagerhuis.

Rishi Sunak was tot voor kort minister van Financiën. Hij is in het VK geboren, zijn ouders zijn Indiërs en daar is hij trots op. Zijn verkiezing zou betekenen dat het VK voor het eerst een premier met een migratie-achtergrond krijgt.

Schandalen

Conservatieve Lagerhuisleden konden kiezen uit elf politici die zich kandidaat hadden gesteld voor de functie. Woensdag waren er nog drie kandidaten over. Truss en Sunak wonnen de laatste stemronde, ten nadele van Penny Mordaunt, voormalig minister van Defensie. Sunak kreeg 137 stemmen, Truss 113 en Mordaunt 105. Uiteindelijk kiezen de ongeveer 200.000 leden van de Conservatieve Partij de nieuwe premier.

Boris Johnson trad begin juli af als leider van de Conservatieve Partij na een reeks schandalen. Hij stopt als premier zodra zijn opvolger bekend is. Het aftreden van Johnson was onvermijdelijk nadat tientallen leden van zijn kabinet hun vertrouwen in hem opzegden, onder hen ook Sunak.

