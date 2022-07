Een nationaal hitteplan en een smogwaarschuwing, de afgelopen dagen ging het over weinig anders. Op kantoor hoor ik geklaag, bij buren, thuis en onderweg. Omdat ik niet meedoe met het gejeremieer, krijg ik regelmatig de vraag of ik gewend ben aan de hitte door mijn Turkse wortels. Terwijl ik nooit ergens anders dan in Nederland heb gewoond.

En het wordt alleen maar erger, waarschuwen weermannen en wetenschappers. Temperaturen boven de 38 graden kwamen voor 2015 in Nederland vrijwel niet voor. Sindsdien is het in de helft van de zomers raak. In Zuid-Europa sneuvelen de weerrecords in een nog hoger tempo dan bij ons, met traditioneel gematigde en regenachtige gebieden als Bretagne en Normandië als opvallende blikvangers. Zelfs in het druilerige en kille Brest steeg de temperatuur deze week tot 40 graden. En voor het eerst is er 40 graden gemeten in het Verenigd Koninkrijk.

Sommige Nederlanders zeuren op sociale media niet over de hitte, maar over vermeende verdienmodellen achter alle aandacht voor de hitte. Ze zien de machtige hand van lobby’s van windmolenfabrikanten, zonnepaneelfetisjisten, elektrische-autodealers, banken die vergroeningshypotheken verstrekken, waterstofgelovigen en weet ik wie nog meer. Hoewel je een ongelofelijk bord voor je kop moet hebben om klimaatverandering nog steeds te ontkennen, is gek genoeg nog lang niet iedereen ervan overtuigd dat we behoorlijke maatregelen moeten treffen en deze niet op de lange baan moeten schuiven.

Tegenwoordig zien tegenstanders van oplossingen voor urgente problemen (lees: geen zin in verantwoordelijkheid nemen) op veel meer terreinen een verborgen ‘verdienmodel’. Belanghebbenden – ‘de lobby’ – zouden verdienen aan overdreven ‘niet-haalbare’ doelen, verkondigen ze. Dat geldt voor uiteenlopende terreinen als coronamaatregelen, stikstofreductie, plasticsoepvisserij, het ‘vermeende’ woningtekort. Het rare is dat critici elkaar op deze verschillende terreinen steeds meer weten te vinden. Ze strijden tegen een gezamenlijke vijand van probleemopblazers: de elite.

We leven in dit land een prachtig hedonistisch leven. Ook bij intense hitte. We kunnen airco’s aanschaffen, de hele dag op het strand onder een parasolletje liggen, dankzij een ingelast tropenrooster bij de werkgever naar een koel terras of de hele middag in het zwembad liggen. De nationale reflex bij hitte is tegenwoordig de airco aan of langs het water zitten. Dat twintig jaar geleden vrijwel nog niemand koeling in de auto had, kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. Dat er groepen zijn die wél serieus lijden bij deze hitte – ouderen, zieken en veel dieren in snikhete krappe stallen bijvoorbeeld – ontgaat de meesten eveneens.

Steeds vaker denk ik dat we een lethargisch volkje worden. De onverschilligheid bij urgente problemen baart me serieus zorgen. Het rijke Westen kan uit eten, op vakantie naar andere landen, heeft spaartegoeden met dank aan goede pensioenregelingen als zekerheid voor de oude dag. Maar door ons aanhoudende vooruitgangsdenken accepteren we niet dat we misschien gewoon wat moeten inleveren om ernstige problemen op te lossen voor de aankomende decennia: een extra belasting voor klimaatmaatregelen bijvoorbeeld. Of inleveren op leefruimte vanwege de krappe woningmarkt, een beetje inleveren op ons pensioen vanwege de vergrijzing, op vliegvakanties en wellicht ook op comfort.

Na de recente hitte zal de neiging ontstaan om massaal airco’s aan te schaffen of aan te laten leggen. Ontzettend slecht voor het klimaat en naar mijn mening een goede reden voor de overheid om dat aan wat regels te onderwerpen. Maar ik zie de protesten daartegen nu al voor me.

Ook in landen met een minder welvarende bevolking zie je veel woningen met airco. Bijvoorbeeld bij mijn familie in Izmir. Mijn tante van bijna 80 draagt in de winter een truitje extra en probeert de verwarming uit te laten om haar schuldgevoel in de zomer af te kopen. Hoewel daar de huizen beter gebouwd zijn voor hete zomers, geldt het als statussymbool de airco dag en nacht op 18 graden in te stellen. Laten we daar in Nederland alsjeblieft van wegblijven.

Klimaatmaatregelen verdienen een hogere prioriteit dan het te zien als links thema. Om echt verantwoordelijkheid te nemen moeten we het vooruitgangsdenken misschien opzij zetten, in plaats van vermeende verdienmodellen als excuus te gebruiken om zo door te ploeteren in de snikhitte. Bovendien stopt de dialoog als we eindigen bij complotterige termen als ‘verdienmodel’.

Terwijl ik dit schrijf heb ik een koud voetenbadje en alle gordijnen dicht, want mijn woning op het zuiden met grote harmonicaramen is niet gebouwd op temperaturen boven de 25 graden. Blijven drinken, rustig blijven en af en toe een duikje nemen, zeg ik tegen mijn dochter ter geruststelling als ze over het klimaat begint of zeurt over de warmte.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.