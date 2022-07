Klein boerenprotest toegestaan bij Nijmeegse Vierdaagse na compromis gemeente en FDF

De boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) mag vrijdag met één trekker, vijftig demonstranten en een koelwagen protesteren bij de finish van het wandelevenement de Nijmeegse Vierdaagse. Dat kwamen FDF en de gemeente Nijmegen woensdag overeen tijdens een door FDF tegen de gemeente aangespannen rechtszaak, meldt persbreau ANP. De actiegroep wilde met de rechtszaak het vrijdag door burgemeester Hubert Bruls ingestelde verbod op de aanvankelijk geplande, veel grotere actie tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet van tafel krijgen.

FDF sleepte de gemeente Nijmegen voor de rechter vanwege de noodverordening en het verbod op manifestaties dat burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen vrijdag aankondigde. Bruls wilde niet dat actieboeren met of zonder tractoren zich tijdens de Vierdaagseweek in Nijmegen vertonen. Volgens hem is dat in de volle stad fysiek niet mogelijk en zelfs gevaarlijk. Een jurist van de gemeente liet voor de rechtbank weten dat de voorgenomen actie, waarbij FDF met 500 tractoren wilde demonstreren, kon leiden tot „opstoppingen”, die kwaad bloed zouden kunnen zetten en waardoor zaken uit de hand konden lopen.

FDF-voorman Mark van den Oever toonde zich tevreden met de uitspraak en zei tegenover de rechtbank dat de namens FDF demonstrerende boeren „niks te maken [hebben] met de escalaties tijdens eerdere boerenprotesten”. Het verbod om met meerdere landbouwvoertuigen naar Nijmegen te komen, blijft van kracht.