Kabinet onderzoekt opvang van asielzoekers op cruiseschepen voor de kust

Het kabinet laat onderzoeken of het mogelijk is om asielzoekers tijdelijk op grote cruiseschepen voor de kust op zee op te vangen. Dat zei staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) woensdagavond tijdens een persbijeenkomst over de asielcrisis.

Het kabinet zoekt al langere tijd naar drie of vier grotere opvanglocaties op het land of op water, onder meer op cruiseboten. De gemeente Vlissingen zag een week geleden echter af van het plan om ruim duizend asielzoekers op een cruiseschip bij een oude marinekazerne op te vangen. „Een teleurstelling”, noemde Van der Burg dat op de persbijeenkomst.

‘Geen tijd verliezen’

De zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), die bevoegd is sinds de asielproblematiek als nationale crisis is bestempeld, heeft woensdagavond besloten om drie grote cruiseschepen voor asielzoekers te bestellen. Een van die schepen moet in Velsen komen te liggen, voor de andere twee zoekt het kabinet nog locaties.

Van der Burg: „We hebben nu in ieder geval gezegd: de schepen gaan gewoon richting Nederland varen. We zijn nog bezig om te kijken waar. Laat ze vast deze kant opkomen, zodat we daar geen tijd mee gaan verliezen.”

Het schip in Velsen zal begin augustus arriveren en vanaf september asielzoekers kunnen herbergen, volgens de staatssecretaris. Het aantal locaties voor cruiseschepen is beperkt, zei Van der Burg: ,Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar dat kan, omdat je hebt dan hebt over zeewaardige locaties.”

Loodsboten

Als een van de opties laat het kabinet daarom onderzoeken of het mogelijk is om cruiseschepen met asielzoekers tijdelijk voor de Nederlandse kust te laten drijven. Van der Burg: „Ook die variant wordt uitgezocht. Of het überhaupt kan. Of het juridisch kan. Of het veiligheidstechnisch kan.”

Dat heeft ook praktische gevolgen. „Dan moet je dus gaan werken met loodsboten, of anderszins mogelijkheden voor mensen om van en naar land te gaan”, zei de staatssecretaris. „Omdat mensen niet opgesloten mogen worden op een schip. Op het moment dat je ze voor de kust legt, en er geen verbinding is met het vasteland, dan is er materieel sprake van opsluiting en dat mag niet.”

Druk op Ter Apel

De staatssecretaris verwacht dat de druk op het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel, waar soms tientallen tot honderden asielzoekers buiten de hekken slapen, „de nodige dagen, zo niet weken” nog kan aanhouden. De veiligheidsregio’s hebben inmiddels extra plekken voor 3.500 asielzoekers gecreëerd, maar er zijn er nog 2.000 meer nodig.

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing heeft woensdag ook besloten dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebouwen voor opvang mag aankopen, waar een andere bestemming op zit.

Daarnaast zal het ministerie van Defensie kijken of het eigen locaties voor opvang kan vrijmaken. Ook wil het kabinet dat gemeenten die wel Oekraïners, maar geen overige asielzoekers, willen opvangen, dat maximaal gaan doen. Zo moet er elders meer ruimte voor andere asielzoekers vrijkomen.