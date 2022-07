Jumbo groeit verder, mede door La Place

Wat vorig jaar net niet lukte, hoopt supermarktconcern Jumbo dit jaar voor het eerst te bereiken: meer dan 10 miljard euro omzet.

Daarvoor ligt het Brabantse bedrijf al aardig op koers. Woensdag meldde het een lichte omzetstijging naar 5,5 miljard euro. Dat is 1,6 procent meer dan een jaar geleden. Winstcijfers maakte Jumbo niet bekend.

Vooral restaurantconcern La Place herstelt snel sinds het wegvallen van de coronamaatregelen in maart dit jaar. Waar het restaurant de eerste helft van vorig jaar 13 miljoen euro omzet draaide, was dat nu bijna vier keer zoveel: 51 miljoen euro.

Ook de uitbreiding van Jumbo in België droeg bij aan de omzetgroei. Het concern heeft nu 21 supermarkten in dat land en wil er dit jaar nog zes openen.

De omzet uit online bestelde boodschappen, die in de coronajaren razendsnel groeide, bleef na het opheffen van de coronamaatregelen ongeveer gelijk. „Steeds meer Jumbo-klanten combineren het bezoek aan de winkel met het gemak en de ontzorging van online”, schrijft Jumbo in zijn halfjaarbericht.

Samenwerking met Gorillas

De komende tijd wil Jumbo volop blijven investeren in de online activiteiten. Begin dit jaar werd al bekend dat Jumbo daartoe een samenwerking is begonnen met flitsbezorger Gorrilas. Jumbo-klanten moeten binnenkort voor een extra snelle bezorgoptie kunnen kiezen in de twaalf steden waar de flitsbezorger actief is.

Daarnaast blijft Jumbo nieuwe eigen bezorgcentra openen voor de reguliere thuisbezorging. Ook introduceert de supermarkt een abonnement op thuisbezorging: ‘Bezorgeloos’.

Het afgelopen half jaar stegen de prijzen in de supermarkt met gemiddeld 8 procent. Topman Frits van Eerd verwacht dat die stijging nog een tijdje doorzet, zei hij tegen persbureau ANP. „Maar ik hoop het niet.” Volgens Van Eerd is de prijsstijging in Nederlandse supermarkten relatief beperkt, door de „zeer heftige” concurrentie.

Veel Nederlanders dreigen door de snelle prijsstijgingen te moeten bezuinigen, want de lonen en uitkeringen stijgen niet even hard mee. Toch merkt Jumbo daar vooralsnog weinig van, zegt Van Eerd. Er worden nauwelijks minder producten verkocht, hooguit enkele procenten.

Ook ziet de topman geen verminderde populariteit van luxeproducten. „Mensen zeggen niet: we eten nu geen biefstuk meer, we gaan alleen nog maar een gehaktbal eten.”

Van Eerd sprak tegenover ANP ook over de financiële schade als gevolg van de recente blokkades door boeren bij distributiecentra. Die bedraagt volgens de topman miljoenen euro’s. Het gaat vooral om vers voedsel dat normaal snel naar de winkels gaat en nu weggegooid moest worden. „Ontzettend jammer”, zegt Van Eerd. „Die schade zullen we zelf moeten absorberen, die gaan wij bij niemand neerleggen.”

