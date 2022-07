Huis VS akkoord met wet voor bescherming opengesteld huwelijk

Een meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag ingestemd met een wet die het opengesteld huwelijk beter moet beschermen. De Respect for Marriage Act beschermt de openstelling van het burgerlijk huwelijk, waardoor personen van gelijk geslacht, of personen met verschillende huidskleuren in de VS met elkaar mogen trouwen. De wet werd aangenomen met 267 stemmen voor en 157 tegen. De wet moet nog langs de Senaat. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

Het wetsvoorstel werd door de Democraten ingediend nadat vorige maand het federale recht op abortus werd teruggedraaid door de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof. Rechter Clarence Thomas schreef daarna in een verdere onderbouwing van het vonnis dat ook andere uitspraken van het hof heroverwogen moesten worden. Zo pleitte hij onder andere voor het opnieuw beoordelen van het recht op toegang tot anticonceptie en het homohuwelijk. Sindsdien waren er zorgen onder Democraten dat het Hooggerechtshof daar een streep door zou gaan zetten.

De Respect for Marriage Act zou de in 1996 aangenomen Defense of Marriage Act vervangen. De laatstgenoemde wet definieert het huwelijk als een verbintenis tussen een man en een vrouw. Hoewel opmerkelijk veel Republikeinen (47 afgevaardigden) met de Democraten meestemden, waardoor er een ruime meerderheid was, is het niet zeker of het wetsvoorstel door de Senaat zal komen. De huidige verdeling van de Senaat – 50 Republikeinse zetels tegenover 48 Democratische – maakt de kans klein.

Niet in de wet opgenomen

Net als het recht op abortus, is het recht op het homohuwelijk niet in de wet verankerd. In 2015 stemden vijf van de negen rechters in met de legalisering van het homohuwelijk. In theorie zou het Hooggerechtshof deze uitspraak ook weer terug kunnen draaien, omdat het niet wettelijk is vastgelegd. Met de Respect for Marriage Act hopen Democraten dit te voorkomen.

Ook het recht op abortus werd in 1973 door het Hooggerechtshof gelegaliseerd, maar vervolgens nooit door wetgeving beschermd. Dit maakte het mogelijk voor het hof om de uitspraak afgelopen maand terug te draaien en van abortus weer een zaak van individuele staten te maken, waardoor het nu in een groot deel van het land (deels) illegaal wordt.

