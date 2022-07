Het coronavirus heeft een tunneltje gevonden om de hersenen te bereiken

Het coronavirus SARS-CoV-2 kan zich van de ene naar de andere cel verspreiden door middel van microscopisch kleine verbindingen tussen cellen, tunneling nanotubes (TNT) genoemd. Mogelijk is dit een mechanisme dat kan verklaren hoe SARS-CoV-2 in de hersenen terecht kan komen, ondanks dat de meeste hersencellen de benodigde ACE-2-receptor op hun oppervlak missen. Het virus lift mee op de TNT-verbindingen. Dat schrijven onderzoekers Anna Pepe en Chiara Zurzolo van het Institut Pasteur in Parijs in Science Advances.

Al eerder toonden andere onderzoekers de aanwezigheid van SARS-CoV-2 aan in de hersenen van een overleden covidpatiënt. Daarnaast is ook bekend dat een corona-infectie tal van neurologische verschijnselen kan veroorzaken, variërend van vermoeidheid en concentratiestoornissen tot reuk- en smaakverlies. Maar het was een raadsel hoe het coronavirus erin slaagde zenuwcellen te infecteren, waarvan de meeste immers de ACE-2-receptor missen.

Dunne uitlopers

De onderzoeksgroep van Zurzolo besloot te kijken of de infectie misschien van longcellen op zenuwcellen kon worden overgedragen via minuscule nanobuisjes. Dit zijn langgerekte dunne uitlopers van de cel die onderlinge verbindingen maken. In eerder onderzoek was al vastgesteld dat andere virussen, waaronder hiv, herpes en griepvirus, via zulke buisjes naar andere cellen konden verhuizen. Een alternatieve manier van infectie dus, die het in dit geval voor corona ook mogelijk zou maken om cellen zonder ACE-2-receptor te infecteren.

In hun experimenten lieten de onderzoekers zien dat gekweekte zenuwcellen niet besmet raakten als ze er SARS-CoV-2 bij deden. Longcellen die veel ACE-2-receptoren aan hun celoppervlak hebben raakten wel geïnfecteerd. Maar als de onderzoekers beide soorten cellen samen in één bakje kweekten en er virus bij deden, raakten de zenuwcellen wel geïnfecteerd. Dezelfde proef met het restant doodgemaakte longcellen leverde geen infectie van de zenuwcellen op, een aanwijzing dat de virusoverdracht een actief proces moet zijn dat levende longcellen vereist.

Nader onderzoek leerde ook dat infectie met SARS-CoV-2 de longcellen ertoe aanzet extra veel TNT’s te maken. Die maakten ze onderling veel meer, maar ook met de hersencellen als die in hetzelfde bakje zaten.

Een van de onderzoekers uit het team is de Nederlander Matthijn Vos die gespecialiseerd is in cryo-elektronenmicroscopie. „Met deze techniek kunnen we als het ware een CT-scan van cellen maken, waardoor we heel precies kunnen zien wat er in en rond de TNT’s gebeurt. Zo konden we zien dat er inderdaad TNT’s werden gevormd tussen de longcellen en hersencellen. En dat er soms ook virusdeeltjes op en in die TNT’s zaten.”

Naar de zenuwcellen

Hoe precies de infectie zich via de nanobuisjes kan verplaatsen van longcellen naar zenuwcellen is nog niet duidelijk. „De naam tunneling nanobuisje suggereert dat het virus of zijn onderdelen er dóórheen gaan. Via het tunneltje, de open verbinding tussen twee cellen, kan genetisch materiaal van het virus verhuizen, maar ook virusfabriekjes, een set viruseiwitten, of zelfs complete virusdeeltjes. Maar het punt is dat het niet dóór het buisje hoeft te gaan. We zien het virus af en toe in het tunneltje, maar we weten niet of het daardoor daadwerkelijk oversteekt.”

Er is namelijk nog een andere mogelijkheid, zegt Vos: „We zagen ook virusdeeltjes op de buitenkant van de buisjes. Dat kan erop wijzen dat de ACE2-receptor van de longcel via het membraan van het buisje naar de zenuwcel verhuist. Daardoor wordt de zenuwcel dus alsnog ontvankelijk voor SARS-CoV-2.”

Om uit te zoeken hoe de infectie zich verplaatst zouden de onderzoekers het transport van een levend coronavirus via een TNT ‘live’ willen volgen. Maar dat kan alleen met een microscoop die in een BSL-3-laboratorium staat. Dat is een laboratorium met een zeer streng veiligheidsregime, dat nog altijd vereist is voor het werken met SARS-CoV-2, legt Vos uit. „Wereldwijd zijn er maar een paar microscopen in zo’n sterk beveiligd lab en de toegang hiertoe is zeer beperkt. We hopen volgend jaar te kunnen starten met de bouw van een eigen faciliteit.”