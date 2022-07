Groei ASML remt af door leveringsproblemen

Chipmachinefabrikant ASML rekent erop dat zijn omzetgroei dit jaar lager uitvalt: geen 20 procent, zoals eerder aangekondigd, maar 10 procent. Door problemen met de levering van onderdelen en opstoppingen in de productieketen krijgt ASML de bestelde lithografiemachines niet op tijd de deur uit.

ASML is afhankelijk van een grote en complexe keten van toeleveranciers, die elk kampen met hun eigen productieproblemen en personeelsgebrek. Iedereen moet meegroeien in de tempoversnelling van ASML, maar dat gaat niet zonder horten en stoten.

Het bedrijf uit Veldhoven maakte woensdag de resultaten over het tweede kwartaal bekend: 5,4 miljard euro omzet (een stijging van 53 procent vergeleken met een jaar eerder) en 1,4 miljard winst.

De vraag naar nieuwe lithografiemachines is hoger dan ooit, vertelde -ASML-topman Peter Wennink woensdagochtend bij een toelichting op de cijfers: „Meer dan we kunnen maken.” Afgelopen kwartaal bestelden chipfabrikanten voor 8,5 miljard euro aan nieuwe systemen.

Voor 2022 rekent ASML nu op 20,5 miljard euro omzet. Daarbij zit 2,8 miljard euro aan ‘uitgestelde’ omzet. Om tijd te winnen bezorgt ASML lithografiemachines al in een vroeger stadium bij klanten, nog voordat de systemen volledig getest zijn. Maar een verkochte machine telt pas mee in de boekhouding als die getest en wel in de chipfabriek staat. Het geld voor een aantal machines die al gebouwd zijn komt pas in 2023 binnen.

Angst voor recessie

Lithografiemachines van ASML zijn nodig voor de productie van chips. Sinds de coronacrisis is sprake van een chiptekort, dat met name in de auto-industrie goed voelbaar is.

De economische onzekerheid en angst voor een recessie zorgen wel voor afnemende vraag naar consumentenproducten waar chips in zitten, zoals laptops en smartphones. Met name de pc-markt kelderde hard na de verkooppiek tijdens de coronacrisis.

ASML heeft enigszins last van inflatie – die tast de winstmarge wat aan – maar Wennink verwacht niet dat het bedrijf veel last zal hebben van een eventuele recessie. De vraag naar chips op lange termijn blijft stijgen, stelt de topman: de chipfabrikanten plannen ver vooruit bij de aanschaf van lithografiemachines. ASML’s sommetje voor de lange termijn: een jaarlijkse omzetgroei van 11 procent tot 2030.