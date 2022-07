Formula 1, De complete geschiedenis is een kiloknaller die het waard is om te lezen

Het is een schitterende foto – een van de vele in Formula 1, De complete geschiedenis. In zwartwit, na de start van de Grote Prijs van Nederland, Zandvoort mei 1959. Alle vijftien deelnemers in één beeld gevangen. De meeste wagens, nog met de motor voorin, duiken de Tarzanbocht in, de BRM van Jo Bonnier voorop. Als laatste in de rij en al op riante achterstand de Nederlander Carel Godin de Beaufort, toevallig met nummer 15 op de motorkap van zijn Porsche. Wat is het toch jammer dat het geluid en de geur van toen niet van de pagina opstijgen. Stel je voor racefans: je wrijft over de foto en ruikt de uitlaatgassen en hoort de hemelse herrie van de Ferrari’s, BRM’s, Coopers, Aston Martins, Lotussen en die ene Porsche.

Maurice Hamilton Formula 1, De Complete Geschiedenis. Deltas, 288 blz. € 45

Goed om zo’n kiloknaller (1.800 gram) bij de bestverkochte boeken te zien, tenminste, tot voor kort. Vorige maand stond deze „officiële uitgave” van autosportjournalist Maurice Hamilton (geen familie) nog in de ‘Bestseller 60’, in het gezelschap bovendien van twee boeken over Max Verstappen. Nu ontbreekt in die lijst elk spoor van de Formule 1. Zo legt ‘Max’ het ruimschoots af tegen (drie!) kinderboeken van De Zoete Zusjes. Opmerkelijk, want de jongen die op zijn zeventiende debuteerde in de F1 is behalve de wereldkampioen die op weg is naar zijn tweede titel de Nederlandse en de internationale Sportman van het Jaar.

Het perfecte naslagwerk is ‘Formula 1’ niet. Natuurlijk, in veel boeken is wel een foutje te vinden. Maar het is slordig om in een bijschrift bij een foto van Graham Hill die in 1962 op Monza in zijn BRM als winnaar van de Grote Prijs van Italië wordt afgevlagd, te vermelden dat die overwinning hem naar de eerste van drie wereldtitels zou leiden. De Britser dan Britse coureur werd tweemaal wereldkampioen – ook in ’68. Grahams zoon Damon zorgde in 1996 voor de derde wereldtitel in de familie.

Ruim zeventig jaar Formule 1 is per decennium in thema’s opgedeeld

Opvallend is ook dat de naam van Flavio Briatore ontbreekt. De flamboyante Italiaan was teambaas bij Benetton-Ford en Benetton-Renault toen Michael Schumacher daar midden jaren 90 zijn eerste twee wereldtitels won. En hij speelde als teambaas bij Renault een hoofdrol in ‘Crashgate’, de opzettelijke crash van Nelson Piquet jr. in de avond-GP van Singapore in 2008, om zo kopman Fernando Alonso de kans te geven onder de gele vlag van achterin het veld naar de koppositie te rijden, en die race uiteindelijk te winnen. Briatore werd uit de Formule 1 gegooid. In 2010 vocht hij zijn straf met succes aan, maar in de F1 keerde hij niet terug. Crashgate komt in het boek aan de orde, Briatore blijft ongenoemd.

Het boek is hoe dan ook het lezen waard. Ruim zeventig jaar Formule 1 is per decennium in thema’s opgedeeld. We zijn bij de eerste F1-race, in 1950 op Silverstone mét de latere koningin Elizabeth. En we zien hoe na een bloedstollend duel in de slotrace van 2021 in Saoedi-Arabië de onttroonde Britse kampioen Lewis Hamilton de nieuwe kampioen Max Verstappen in de pitstraat omhelst. Waar op de eerste bladzijden nog een Nederlander – weliswaar verdienstelijk – als figurant meerijdt, klap je het boek dicht in de wetenschap dat nu een landgenoot de dienst uitmaakt in de Formule 1.

