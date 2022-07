Het nieuwtje verdampte snel tijdens de voorpremière van het weer in 2050, maar Nederlanders hebben een onbetaald vakantieklusje gekregen. Politie en OM verzoeken ons mee te helpen zoeken naar acht voortvluchtige criminelen, die er al dan niet nog hetzelfde uitzien als op de foto die ze ons tonen en al dan niet nog hetzelfde heten.

Bij de vertrekgates op Schiphol, in Eindhoven en Rotterdam worden de acht tot eind deze maand getoond en de vraag is of vakantiegangers in het buitenland willen opletten of ze een van hen tegenkomen, omdat ze mogelijk bij familie zijn. Precies wat je nodig hebt na die urenlange rijchaos, dacht ik: huiswerk.

„Schat, heb je de tickets? Vaccinatiebewijs in de app? Paspoort? Mogelijk gedateerde naam en uiterlijke beschrijving van die tot levenslang veroordeelde moordenaar? Je sudokuboekje?”

Nou zie ik al niet helemaal in hoe dit gaat werken, want ik acht de kans klein dat een van die mannen toevallig degene is die de shotjes tequila inschenkt in de strandbar of de gids is tijdens een wandeling door een of ander nationaal park. Maar ik zat vooral met een andere vraag: hoe wanhopig moeten ze bij de politie en het OM zijn als ze hun vertrouwen in de handen leggen van Nederlandse vakantiegangers. Bij Nederlandse vakantiegangers denk ik toch altijd meer aan Zon, Zuipen, Ziekenhuis dan Flikken Lloret de Mar.

Wij zíjn in het buitenland eerder de criminelen, getuige de schietpartij in een beachclub in Marbella deze week. Daar verwondde een Nederlandse man vijf mensen na, volgens de Spaanse politie, een uit de hand gelopen ruzie. Het AD sprak met een van de getuigen, influencer en Love Island-deelnemer Kelly van der Minne. Zij had doodsbang op de grond gelegen, natuurlijk, maar wist ook te melden dat ze met haar gezelschap 3.000 euro had betaald voor een tafeltje in het vipgedeelte en dat er ámper personeel was en ze daardoor ontzéttend lang moest wachten op drankjes. Twee traumatische gebeurtenissen dus.

Ik las eveneens bij de krant dat de beachclub in 2020 een tijdje dicht was geweest, omdat bezoekers zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Dat verklaarde ook meteen waarom de plek populair was bij Nederlanders.

Dit verhaal bracht alle elementen van mijn beeld van Nederlanders op vakantie in al hun pessimistische glorie samen en díé mensen moesten nu voor detective spelen.

Als ik een van die criminelen was, zou ik sowieso al niet naar een plek gaan waar veel Nederlanders komen. Je gaat niet op de vlucht om vervolgens te moeten zien hoe iemand ’s ochtends voor het ontbijt in het hotel je zwembadbedje met een handdoek claimt.

Frank Huiskamp vervangt de komende weken Marcel van Roosmalen.