Fel bekritiseerde oud-premier Wickremesinghe nieuwe president Sri Lanka

Het Sri Lankaanse parlement heeft voormalig premier Ranil Wickremesinghe als nieuwe president aangesteld. Dat melden internationale persbureaus woensdag. Wickremesinghe was onder de vorige president, die hevig onder vuur lag van de bevolking, premier van het Zuid-Aziatische land. Ook de nieuwe president is niet bij alle kiezers even populair: vorige week bestormden betogers zijn kantoor uit wrevel over het economische regeringsbeleid.

Desondanks keurde een parlementsmeerderheid zijn kandidatuur goed. Wickremesinghe kreeg 134 stemmen in het 225 zetels tellende parlement. De belangrijkste oppositiekandidaat kreeg 82 stemmen. „Ik dank het parlement voor deze eer”, zei de 73-jarige nieuwe president volgens persbureau Reuters. Wickremesinghe heeft veel politieke ervaring: voor zijn presidentschap diende hij zes termijnen als premier van Sri Lanka.

Vorige week werd hij als interim-president van het land aangesteld. Wickremesinghe nam de honneurs waar omdat zijn voorganger Gotabaya Rajapaksa het land ontvluchtte. Rajapaksa vertrok naar Malé, de hoofdstad van de Malediven, nadat zijn ambtswoning was bestormd door antiregeringsbetogers.

Ook zijn broer Basil Rajapaksa — tevens minister van Financiën — is Sri Lanka ontvlucht. Het land gaat gebukt onder economische malaise, waar veel demonstranten de regering voor verantwoordelijk houden.