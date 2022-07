De Europese regeringen, de analisten en het publiek richten zich momenteel op de vraag of de Russische aardgasmonopolist Gazprom zijn leveringen aan Europa zal hervatten, nadat het ‘geplande’ jaarlijkse onderhoud van zijn Nord Stream 1-gaspijplijn naar verwachting deze donderdag klaar is. Veel Europese landen beseften al dat de sancties tegen Rusland weleens averechts zouden kunnen werken, nadat de Canadezen weigerden een Siemens-turbine voor deze pijpleiding terug te sturen en Gazprom wraak nam met een verlaging van 60 procent van de dagelijkse gasleveringen. Vermoedelijk worden die leveringen deze vrijdag hervat – Rusland heeft te veel belang bij de prijzige Europese markt om de sinds de Sovjettijd nooit onderbroken diensten te staken.

Vladislav Inozemtsev is directeur van het Centrum voor postindustriële studies Moskou.

Welke kant de betrekkingen met Rusland ook mogen op gaan, het blijft aan de Europeanen hoe ze het Kremlin tegemoet treden en hoe ze de verliezen dekken die mogelijk uit hun beleid voortvloeien (hetzelfde geldt voor de EU-embargo’s op steenkool, staal of hout uit Rusland).

Maar de afgelopen maanden ontwikkelde zich een andere tendens, doordat de westerse mogendheden in een poging Rusland te bedwingen sancties oplegden die niet zozeer de bedenkers, maar onschuldige omstanders raakten. Veel waarnemers besteden nu veel aandacht aan de besprekingen die gaande zijn in Istanbul, waar de Russische, Oekraïense en Turkse vertegenwoordigers overleggen over de vrijgave van maar liefst 25 miljoen ton tarwe en andere granen die vanwege de Russische agressie in Oekraïense havens vastzitten.

Hongersnood

De zaak wordt nauwlettend gevolgd door de VN, die wijzen op het gevaar van een wijdverbreide hongersnood als mogelijk gevolg van de stijgende voedselprijzen door een beperkte tarweaanvoer (Rusland en Oekraïne telen 14 procent van de tarwe in de wereld).

Het vreemde is overigens wel dat niemand zich druk lijkt te maken over de opgelegde restricties om meststoffen op de wereldmarkt te brengen. Zonder deze beperkingen zouden de boeren overal ter wereld veel meer voedsel kunnen produceren dan alleen datgene wat hun landen misschien uit de voormalige Sovjet-Unie importeren.

Lees ook: De strijd tegen de rijksten uit Rusland wordt nu het slagveld

Rusland is al tientallen jaren ’s werelds grootste exporteur van meststoffen, goed voor 23 procent van de ammoniakexport, 21 procent van de kalium, 14 procent van de ureum en 10 procent van de verwerkte fosfaat. Met deze hoeveelheid meststoffen kan de wereldgraanproductie (net als voor de oorlog in Oekraïne) groeien met meer dan 100 miljoen ton tarwe of 400 miljoen ton maïs per jaar. Dankzij de Russische kunstmestexport werden in 2021 zo’n 373 miljoen mensen per jaar gevoed. Nu is die export met 34 procent gedaald, als gevolg van persoonlijke sancties tegen de eigenaars van kunstmestbedrijven, moeilijkheden bij het betalingsverkeer en gebrek aan transportmogelijkheden.

Weinig logica

Dat de EU deze week overweegt een aantal banken weer toegang te geven tot sommige bevroren tegoeden, met het oog op de voedselvoorziening, is een stap in de goede richting. Maar naar mijn mening is er in sommige gevallen weinig logica te bespeuren in het optreden van EU-regelgevers. Zo werden begin maart de Europese sancties opgelegd aan de voormalige eigenaar van verreweg de grootste Russische kunstmestproducent EuroChem (de op twee na grootste van de wereld), Andrej Melnitsjenko – een van de zeldzame selfmade Russische ondernemers die niet aan de ‘piraterij’ van de jaren negentig heeft meegedaan en die zijn producten niet aan de staatsbedrijven, maar aan particuliere klanten leverde. Melnitsjenko verwierf zijn vermogen nog voordat Poetin president van Rusland werd en het lijkt erop dat hij alleen maar op de sanctielijst werd geplaatst omdat hij toevallig verscheen op een bijeenkomst die op 24 februari 2022 door president Poetin werd belegd met de top van het Russische bedrijfsleven (alle aanwezigen staan inmiddels op verschillende sanctielijsten). Maar interessanter is nog dat hij jarenlang zijn zaken in Europa deed – zijn bedrijf is gevestigd in Zwitserland, waar hij al dertien jaar wettig ingezetene is. Toen de sancties hem troffen, trad hij onmiddellijk terug uit de raad van bestuur van EuroChem en werd vervangen door zijn vrouw – die Servisch en Kroatisch staatsburger is en nooit in Rusland heeft gewoond – maar enkele dagen later kreeg ook zij van de EU én Zwitserland sancties opgelegd, zodat de internationale bedrijvigheid van EuroChem nu grotendeels ontwricht is.

Zakendoen in Rusland

Zoals ik vier maanden geleden in NRC schreef, is geen van de rijke Russen zo afgezonderd van de staat als bijvoorbeeld Mark Zuckerberg of Elon Musk, maar zakendoen ín het Rusland van Poetin verschilt wel van zakendoen in Rusland mét Poetin en vía diens vrienden.

De kunstmesthandel is reusachtig en lucratief, omdat de producten overal ter wereld nodig zijn. We weten nog niet precies hoe de jongste crisis in verschillende delen van de wereld zal doorwerken, maar we weten al wel hoe de landbouw er zonder meststoffen in perifere landen uit kan zien. Het meest veelzeggende voorbeeld is Sri Lanka, waar de autoriteiten twee jaar geleden besloten het gebruik van kunstmest te verbieden en de rijst- en padieopbrengst in 2022 met meer dan 30 procent is gedaald – deels de reden van de recente onlusten. Sancties tegen kunstmestproducenten en graanexporteurs kunnen de zwakste landen ontwrichten en in de Sahel, Noord-Afrika en de Levant de val van pro-westerse en democratische regimes teweegbrengen.

Natuurlijk maken Russische (of Wit-Russische) kunstmestbedrijven zich misschien niet zo druk om de EU-sancties omdat de Europese landen een kleiner deel van hun producten verbruiken (in 2021 ging maar 25 procent van de export van EuroChem naar de EU) – de gevolgen van zulk beleid kunnen voor veel landen verwoestend zijn.

Onvoldoende verbanden

Bovendien speelt hier nog een ander probleem: in veel gevallen kunnen de Europese regelgevers niet genoeg verbanden vinden tussen de bedrijven van rijke Russen en de Russische agressie tegen Oekraïne. Nu al hebben de advocaten bij de Europese Commissie melding gemaakt van zeker veertig gevallen waarin dergelijke verbanden op ‘zwakke gronden’ berustten.

Van haar kant dwingt de EU andere landen om haar beleid te volgen (daarom legde Zwitserland ook sancties op aan zijn eigen wettige ingezetenen en belastingbetalers) – en dat roept weerstand op bij veel belangrijker kwesties dan het opleggen van beperkingen aan een aantal superrijken. Een paar dagen geleden nog maar zei de Zwitserse president Ignazio Cassis tijdens de Oekraïense herstelconferentie in Lugano dat „we volgens de regels die we in het overgrote merendeel van de democratieën hebben [...] bezittingen kunnen bevriezen om op te helderen waar deze bezittingen vandaan komen”, maar dat vragen over de verbanden tussen het geld en de oorlog in Oekraïne en over de evenredigheid van de maatregelen ook moesten worden beantwoord, „om niet veel meer macht aan de staat te geven en deze bij de burger weg te halen”.

Nu de wrede Russische oorlog tegen Oekraïne dagelijks steeds meer levens eist, moet de wereld volgens mij Rusland nu straffen, maar dit vergt wel ‘precisiemaatregelen’ tegen degenen die het meest voor de oorlogsmisdaden verantwoordelijk zijn. Maatregelen die geen twijfel wekken, hetzij door de schade die ze aan onschuldige omstanders toebrengen, hetzij door de wankele juridische gronden die de hele sanctiestrategie zouden kunnen ondermijnen.