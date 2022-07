Driedaagse Nijmeegse Vierdaagse begonnen met nog altijd hoge temperaturen

Een dag later dan gepland is woensdagochtend in alle vroegte de Nijmeegse Vierdaagse begonnen. De eerste wandeldag werd afgelast vanwege de hitte, dus begonnen 37.000 deelnemers direct met de Dag van Wijchen, normaal gesproken de route van de tweede dag.