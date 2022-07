Deze lokale partij heeft de macht, maar hoe ga je daar slim mee om?

Er is in Barendrecht iets bijzonders aan de hand. Een lokale partij heeft bij de raadsverkiezingen afgelopen voorjaar een machtige overwinning geboekt en maakt er nu de dienst uit, in de gemeenteraad en in het college. Barendrechters hebben hoge verwachtingen van het beleid.

Vraag op de markt wat inwoners van Echt Voor Barendrecht vinden en ze vertellen spontaan dat er eindelijk een partij aan de macht is die luistert naar wat de inwoners willen, heel anders dan de afgelopen jaren. De politiek is te lang gedomineerd, zo valt te horen, door mensen die elkaar te goed kennen en andere partijen buiten de politiek willen houden. Door politici die bovendien gebrek aan daadkracht tonen.

„Pas sinds Echt Voor Barendrecht in het college zit, heb ik iemand van de gemeente in m’n wijk gezien”, zegt inwoner Bianca Vincenten op de markt. Ze is inmiddels lid van de partij geworden. „We hadden last van een stinkende afvalbak bij de voortuin. We hebben een mailtje gestuurd, er is naar gekeken en binnen twee weken was de bak weg.”

Vlotte uitsluiting

Dat een partij bij de verkiezingen twintig van de negenentwintig raadszetels heeft behaald, heeft misschien een sociologische verklaring. Het ooit streng-reformatorische dorp onder de rook van Rotterdam is steeds meer geseculariseerd. Dat wordt versterkt door de komst van een groot aantal nieuwe inwoners in de vinexwijk Carnisselande, waar nu bijna de helft van alle Barendrechters woont.

„Het is hier lang gezapig geweest”, vertelt Irene Nijssen, die al meer dan dertig jaar in het dorp woont. „We hebben nog meegemaakt dat als wij op zondag in de tuin werkten, daar op werden aangesproken. We hebben hier een enorme reformatorische groep gehad. Die is in twee decennia zogezegd homeopathisch verdund.”

Politicologen zullen de nadruk leggen op de afkeer die een deel van de Nederlanders heeft van landelijke politieke partijen. En die zij bij gemeenteraadsverkiezingen laten blijken door een stem op een lokale partij.

Echt Voor Barendrecht zelf verklaart het eclatante succes liever uit het volgens die partij matige beleid dat het vorige college met zes partijen voerde. En uit het besluit van die partijen om na de verkiezingen in 2018 Echt Voor Barendrecht buiten het college te houden, terwijl die partij toen ook al de grootste was geworden. „Veel kiezers waren daar kwaad om”, zegt René van Leeuwen, die met zijn vrouw Irene Nijssen een gemeentelijke inspraakavond over veiligheid en woningbouw bezoekt. Nijssen: „Ik las na de vorige verkiezingen dat ze waren buitengesloten en dacht: dat kan niet waar zijn, dit is een grap, je kunt niet op de avond dat je de grootste partij wordt, van de andere partijen te horen krijgen dat je het niet gaat worden.”

Volgens de verliezende partijen ligt het genuanceerder. Zeker is de vlotte uitsluiting „niet slim” geweest, zegt voorzitter Leendert Mijnders van de fractie van SGP/ChristenUnie, met drie zetels in de raad de grootste oppositiepartij. Het komt erop neer dat de partijen eerdere samenwerking met Echt Voor Barendrecht niet als prettig hadden ervaren. Mijnders: „Er zitten goede mensen bij de partij, die enthousiast iets voor de gemeente willen betekenen. Maar de partij heeft ook de neiging om alles wat goed gaat, als eigen winst te claimen en alles wat fout gaat aan andere partijen te wijten.”

Een losliggende stoeptegel

Iets soortgelijks zeggen andere partijen: zij hadden tabak van „het zich voortdurend afzetten tegen anderen”, zoals VVD’er Cees Schaap dat omschrijft. Schaap, wethouder in het vorige college en enig overgebleven raadslid voor de liberalen: „Het lukt de partij goed om de politiek dicht bij de burger te brengen. Maar als bestuurder moet je soms dingen doen die de burger niet prettig vindt en je rug recht houden. Je moet af en toe tegen de wind zeilen. Echt Voor Barendrecht doet iets anders: die wil precies doen wat de burger wil. Dat is lang niet altijd het beste, vooral niet op langere termijn. Dat is populisme.”

Het CDA schrijft de overwinning toe aan de „handigheid” waarmee Echt Voor Barendrecht de publieke opinie weet te bespelen. „De partij doet het goed in de media. Ze weten de waarheid zo te draaien dat die in hun straatje past”, zegt Marianne van Wilgenburg, oud-fractievoorzitter van het CDA in Barendrecht. Neem het veronderstelde gebrek aan daadkracht van vorige colleges. Van Wilgenburg: „Als een stoeptegel los ligt, zijn veel raadsfracties geneigd een ambtenaar te bellen en te vragen daar iets aan te doen. Wat doet Echt Voor Barendrecht? Dat stelt schriftelijke vragen aan het college.” Fractievoorzitter Johan Lengkeek: „Er wordt gezegd dat het vorige college gezapig was. Laat ik er op wijzen dat van het programma meer dan 90 procent is gerealiseerd.”

De samenwerking zoeken

De druiven zijn zuur, zo veel is duidelijk. En je zou misschien verwachten dat Echt Voor Barendrecht na de riante overwinning de verliezers negeert en simpelweg het eigen programma gaat uitvoeren: een ander afvalbeleid, de ambtelijke samenwerking met naburige gemeenten stoppen, meer betaalbare woningen bouwen, de veiligheid op straat vergroten, het zwembad uitbreiden met een buitenbad, een eigen politiebureau. En inderdaad, zegt Lennart van der Linden, die inmiddels wethouder is, wil de partij niets liever dan het eigen programma uitvoeren. Maar graag met instemming van andere partijen. „We zoeken de samenwerking.”

We moeten andere partijen de gelegenheid geven mee te praten Miranda Mes fractieleider Echt voor Barendrecht

Wethouder Margo Stolk geeft een voorbeeld: „Laatst moest ik een besluit nemen waarvan ik wist dat het niet fijn zou vallen bij GroenLinks. We hadden afgesproken dat een evenement niet in een natuurgebied zou worden gehouden, maar omdat de alternatieve locatie bij nader inzien toch niet geschikt was, vielen we terug op de andere locatie. Daarom heb ik contact gezocht en een gesprek gevoerd. Dat werd op prijs gesteld.”

Miranda Mes, fractievoorzitter van Echt Voor Barendrecht: „Als wij een motie indienen, wordt die natuurlijk aangenomen. Daarom moeten we andere partijen de gelegenheid geven daarover vooraf mee te praten.” Bijvoorbeeld over het beleid voor deelscooters, die ook in Barendrecht „niet allemaal netjes worden neergezet”, zoals wethouder Van der Linden zegt. Daarover voert de partij nu „oriënterende gesprekken” met de oppositie.

Het is overigens de vraag of er ooit een vruchtbare samenwerking ontstaat, want er is veel oud zeer. „Het moet nog groeien”, zegt Mes.

Waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen (CDA) tempert de verwachtingen. Het is „een uitdaging” om met zo’n gigantische meerderheid „het belang van een gemeenteraad relevant te houden”. Veldhuijzen: „Er zijn veel goede bedoelingen, maar het zal lastig zijn om iedereen het gevoel te geven dat men nog meedoet.”

Theaterstuk

Kort na de verkiezingen heeft Echt voor Barendrecht geprobeerd een coalitie te vormen met andere partijen. Die gesprekken zijn op niets uitgelopen. Formele samenwerking is alleen bereikt door de benoeming van een vierde partijloze wethouder, naast de drie wethouders van Echt Voor Barendrecht, met unanieme instemming van alle fracties.

Hoe de gesprekken over een mogelijke coalitie verliepen? Een fractie, die van SGP/ChristenUnie, wilde niet dat aan de toch al geliberaliseerde zondagsrust verder getornd zou worden. Echt Voor Barendrecht wilde dat niet beloven, al was het maar omdat er een verzoek van Ikea ligt om ’s zondags vroeger open te mogen. Leendert Mijnders van SGP/ChristenUnie: „Voor de verkiezingen werd gezegd dat wij een mogelijke coalitiepartner zouden zijn. Na de verkiezingen werden argumenten gezocht om ons af te wijzen. Het was één groot theaterstuk.”

En dan was er de VVD, waarmee het kwaad kersen eten was aangezien die partij verantwoordelijk was voor het afvalbeleid waartegen Echt Voor Barendrecht tijdens de campagne fel heeft geageerd. „Dat kon niks worden”, zegt partijleider Lennart van der Linden. Commentaar van voormalig VVD-wethouder Schaap: „Er zou een onafhankelijke informateur worden aangesteld, maar uiteindelijk bleek ik op zaterdagmorgen een uurtje te kunnen praten met iemand van Echt Voor Barendrecht. Dat was mijn voorganger als wethouder, in een college dat vrijwel niets aan het afvalbeleid had gedaan. Ik wilde over mijn schaduw heen springen, en heb daar gezegd dat er over alles te praten valt. Er is niets mee gedaan.”

Het CDA wilde dat Barendrecht in 2030 klimaatneutraal zou zijn, iets wat Echt-leider Van der Linden „onhaalbaar” noemt. CDA-fractievoorzitter Johan Lengkeek: „Ik heb alleen in een interview gezegd dat het bij klimaatbeleid belangrijk is doelen te stellen, bijvoorbeeld voor 2030. Ach, die gesprekken waren voor de bühne. Het was één grote poppenkast.”

Ik had het gevoel als enige te voetballen tegen twintig spelers van Ajax Tina Jakoeb raadslid PvdA

Ook de gesprekken met twee andere partijen, D66 en PvdA, leidden tot niets. Van der Linden spreekt van „koudwatervrees”. Lijsttrekker Tina Jakoeb, enig raadslid voor de PvdA, vertelt dat zij „een interessant aanbod” kreeg om deel te nemen aan het college. „Ik zei tijdens de besprekingen dat ik het gevoel had als enige te voetballen tegen twintig voetballers van Ajax en dat ik dat dus niet ging winnen. Het antwoord was: joh, je moet je kansen pakken omdat jij een wethouder op het sociaal domein mag aandragen. Maar mijn leden vonden dat wij te klein waren geworden om zo’n stap te nemen.”

Het gele boekje

Echt Voor Barendrecht wil de komende jaren niet alleen een eigen tienpuntenplan ook wel bekend als „het gele boekje” uitvoeren, maar ook een andere politieke cultuur vestigen. Dat betekent meer transparantie en vooral niets doen wat naar vriendjespolitiek zweemt. Het belangrijkste voor Echt Voor Barendrecht is beleid maken op basis van wat de inwoners zelf willen en daartoe de wijken ingaan, en avonden organiseren waarop de inwoners kunnen meepraten over het meerjarenprogramma.

Als er al ideologische veren zijn, dan wil ze die graag afschudden. Zo wordt Van der Linden nog altijd herinnerd aan zijn jaren bij Forum voor Democratie, waarvan hij even voorzitter is geweest. Hij wil deze turbulente periode liefst achter zich laten. „Een ervaring rijker, een illusie armer”, zegt hij daarover. Wel zit hij nog in de Eerste Kamer, waar hij nu deel uitmaakt van de fractie van JA21.

Echt voor Barendrecht wil voor alles pragmatisch en praktisch opereren. „Dat is wat de mensen in ons waarderen”, zegt fractievoorzitter Mes.

Dat de partij graag de nadruk legt op de breuk met de ‘oude’ politiek, irriteert de verliezers van de verkiezingen. VVD’er Schaap: „Er wordt gedaan alsof het vorige college alles alleen deed, zonder burgers te raadplegen. Dat is gewoon niet waar. Ook wij organiseerden informatieavonden. En ook ik had als wethouder drie wijken waar ik spreekuur hield. Het is allemaal oude wijn in nieuwe zakken.”

Het veronderstelde pragmatisme stoort sommigen. „Het is een rechtse partij. En daar bedoel ik mee: ze kiezen voor het gemak”, zegt voormalig GroenLinks-raadslid Frans Geraedts.

Of Echt Voor Barendrecht daadwerkelijk de grandioze ambities kan waarmaken, waagt waarnemend burgemeester Veldhuijzen te betwijfelen want tussen droom en daad staan, naar het woord van de dichter, wetten in de weg en praktische bezwaren. Veldhuijzen: „Wat ik daarmee wil zeggen is dat het beleid van een partij met een meerderheid in de gemeenteraad niet veel anders kan zijn. De maatregelen moeten bijvoorbeeld financieel en juridisch kloppen.”

Bovendien, moet wethouder Van der Linden erkennen, is er „op sommige punten” wel eens weerstand van ambtenaren. „Die moeten ineens heel andere opdrachten uitvoeren dan ze gewend waren.” Maar: „Anderzijds zijn ambtenaren ook blij dat er eindelijk weer eens leiding wordt gegeven. Het was de afgelopen jaren wat ingekakt.”