De reinigende werking van een heroïsche huilbui

Ik zag een verdrietige film. En ik ging huilen. Een paar uur later stond VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans in het Tweede Kamer een brok in de keel weg te slikken en met haar ogen te knipperen. Van een tranenwaterval kwam het bij haar anders dan bij mij nét niet, maar ik dacht, wat is dit opeens voor een tranendal?

Van alle diersoorten huilt alleen de mens, en wetenschappers weten nog altijd niet precies hoe dat komt. Wel is aangetoond dat mensen tranen storten, hetzij om een catharsiseffect teweeg te breng, hetzij om te laten blijken dat ze zich in een staat van ontreddering bevinden, dus om hulp te zoeken.

Een ding is zeker: te oordelen naar al dat huilen is de wereld van de mens in tegenstelling tot die van de dieren een „tranendal” of een „jammerdal”, in ieder geval een „oord van smart en verdriet” of een „aarde met al haar ellende, in tegenstelling met den hemel, het oord der gelukzaligheid”, zoals F.A. Stoett het stelt in Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden.

Cowboys

Maar hoe zit het dan met de cowboys? Want zulke ‘echte mannen’ huilen niet, volgens het Engelse gezegde. Dat is opvallend, omdat cowboys in werkelijkheid niets anders doen dan huilen, omdat ze zich als geen ander in een tranendal bevinden, dat wil zeggen in het melodramatische verhaalgegeven. Misschien huilen ze in hun binnenste, zoals Alan Ladd in dé huilscène van de westerns, die in Shane (1953), waarin het joch afscheid moet nemen van revolverheld Shane en hij met tranen in de ogen roept: „Shane, kom terug!”

Misschien verrichtte PVV-leider Geert Wilders juist een goede daad door Sophie Hermans (VVD) in de Tweede Kamer te laten huilen

Zelfs cowboys uit de Oudheid huilen niet, zo valt te lezen in De vorming van Kyros de Grote van de Griekse geschiedschrijver Xenofon (ca. 427 — 355 voor het begin van de jaartelling), in boek twee als de Perzen zich opmaken voor oorlog en ze praten over wel of niet huilen. Een stuurse soldaat, Aglaïtadas, bepleit dat eerste: „wie zijn vrienden aan het lachen maakt presteert iets veel onbenulligers dan wie hen laat huilen […] zo brengen vaders hun zoons zelfbeheersing bij door hen te laten huilen en dat doen ook leraren die kinderen goed lesgeven, en ook de wetten brengen burgers tot rechtvaardigheid door hen te laten huilen”.

Drama

Zo bezien heeft PVV-leider Geert Wilders juist een goede daad verricht door Hermans in de Tweede Kamer te laten huilen. Bovendien, de politiek is bij uitstek een tranendal, dikwijls de setting van het soort drama dat thuishoort in een Griekse tragedie, compleet met catharsis.

Van een tranendal moeten Xenofons Perzen evenwel niets hebben terwijl ze zich opmaken voor oorlog. Hoe Aglaïtadas ook z’n best doet in zijn pleidooi voor het huilen, zijn makkers vinden hem maar een ‘droogstoppel’. Ze blijven erbij dat een echte soldaat geen baat heeft bij tranen en dat lachen veel beter is voor lichaam en geest.

Maar aan het echte huilen kun je, cowboy, Griek of Pers, niets doen. Dat bleek toen ik die verdrietige film zag. Stervende vader moet zorgen voor z’n zoontje. In het tranendal kon ik geen kant op.