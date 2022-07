De Hautacam is voor Tadej Pogacar de laatste hoop in de strijd om het geel

In het bescheiden dorpscentrum van Pierrefitte-Nestalas wordt het uitzicht op de groene berg je nog ontnomen door wat loofbomen. Pas vanuit Argelès-Gazost, een paar minuten verderop, kun je op woensdagmiddag de rij witte campers op de weg naar de top van de Hautacam zien staan. De bestuurders zijn op tijd vanuit het Pyreneeëndorp vertrokken, want om vier uur ’s middags gaat de weg al dicht voor verkeer. Vanaf dan kunnen alleen wandelaars en hobbyfietsers nog een poging doen de top van de berg te bereiken. Daar waar een dag later de strijd om de gele trui in de Tour de France tot een climax moet komen.

Als de posities in het algemeen klassement nog niet zeker waren geweest, dan konden de Pyreneeën de Tour de France wel eens gaan beslissen, had Tourdirecteur Christian Prudhomme voorafgaand aan de ronde gezegd. Met de beklimming van de Hautacam als sluitstuk van een reeks van drie wielervoorstellingen in de laatste Tourweek. In de eerste twee edities kwam de show nog niet tot een hoogtepunt, de hoop van wielerfans is op de laatste aflevering gevestigd. Na de etappes van dinsdag en woensdag rest de Sloveen Tadej Pogacar nog één bergrit waarin hij de gele trui van de Deen Jonas Vingegaard kan aanvallen.

Skigebied

De finish op donderdag, op 1.520 meter, ligt vlakbij de plek waar in de winter skiliften snowboarders en skiërs omhoog brengen. Als er genoeg sneeuw ligt, tenminste. Want de laatste jaren is het vooral hopen dat het witte goud de Pyreneeën bedekt, zegt een medewerkster van het toerismeloket. De komst van de Tour de France dit jaar is ook voor haar sector zeer welkom.

Maar de berg heeft in de omgeving genoeg concurrentie. Van de Col d’Aspin, de Col du Tourmalet, de Col de Marie Blanque, beklimming die veel vaker terugkeren in het routeboek. Want dit jaar is het pas de zesde keer in de historie van de Tour de France dat de Hautacam is opgenomen in het parcours. De laatste keer was in de Tour van 2014. Toen won de Italiaan Vincenzo Nibali bovenop de Hautacam, in het jaar dat hij naast vier etappezeges ook de gele trui wist te veroveren.

In de etappe die Nibali won, werd de toen 24-jarige Pool Rafal Majka verrassend derde. Zijn goede ervaring op de Hautacam had van waarde kunnen zijn voor Pogacar, maar die moet het sinds woensdag zonder zijn superknecht doen in deze Tour. Door een mechanisch probleem schoot Majka dinsdag tijdens een van de beklimmingen uit zijn trappers. Hij reed de zestiende etappe nog wel uit, maar na afloop bleek hij zijn dijbeenspier te hebben verrekt. Een nieuwe domper voor Team UAE Emirates, want de zieke Marc Soler haalde in dezelfde rit de tijdslimiet niet.

Daardoor zal het tijdens de etappe op donderdag mogelijk nog sneller aankomen op een nieuw man-tegen-man gevecht tussen Pogacar en Vingegaard. Een duel dat de Sloveen al op de derde rustdag afgelopen maandag voorspelde. Als hij aangaat deze Tour, dan kan alleen Vingegaard volgen – en andersom.

Loskomen van Vingegaard

Woensdag, tijdens de rit die eindigt op het vliegveld van Peyragudes, doet Pogacar alleen een poging los te komen van zijn grote concurrent op de top van de derde beklimming, de Col de Val Louron-Azet. Vingegaard reageert rap, zoals het beeld van de afgelopen dagen, en vindt zijn wiel eenvoudig. In de rest van de etappe laat Pogacar vooral het werk aan twee van zijn overgebleven drie helpers, de Deen Mikkel Bjerg en de Amerikaan Brandon McNulty.

Hij heeft de benen niet om woensdag zijn achterstand in het klassement te verkleinen, maar hij wint wel de etappe. Even lijkt Vingegaard hem voor te gaan op de steile laatste strook, maar in de laatste meters gaat de Sloveen, die wel de jongerentrui nog in bezit heeft, de Deen op een klein verzet toch voorbij en pakt hij zijn derde etappeoverwinning van deze Tour.

Pogacar had nog met vertrouwen uitgekeken naar de bergen in de laatste Tourweek. De Pyreneeën zouden hem net wat beter liggen dan de Alpen, daar waar hij de gele trui aan Vingegaard verloor. Venijnigere slotkilometers, onregelmatige beklimmingen en net iets minder hoog dan de Alpen; het is precies zijn terrein. Maar ook hij had gezien dat Vingegaard hem, onder meer zaterdag in de steile slotklim naar Mende, makkelijk kon volgen.

Het liefst valt hij daarom zo vroeg mogelijk in de etappe aan, verklapte Pogacar. Maar als het donderdag op de Col d’Aubisque of de Col de Spandelles niet lukt om bij Vingegaard weg te rijden, heeft de tweevoudig Tourwinnaar op de Hautacam nog ruim dertien kilometer asfalt over, tegen gemiddeld acht procent stijging, om iets van de 2.18 minuten achterstand op de Deen af te rijden.

Het zal op de top van de Hautacam zijn dat Pogacar hoopt, als hij zich omdraait, de gele trui niet meer te zien. Onder toeziend oog van de Franse president Emmanuel Macron, die de achttiende etappe donderdag vanuit een rode volgauto zal bekijken.