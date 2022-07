ASML kan de vraag naar chipmachines amper bijbenen, en dat merken ze in ‘small town’ Wilton

„Bill is er weer”, zegt Joost Ploegmakers, hoofd productie van de ASML-vestiging in Wilton, Connecticut. Hij wijst naar buiten.

Een kardinaal, een knalrood vogeltje, wipt driftig heen en weer bij het raam van zijn kantoor.

De natuur is nooit ver weg in dit Amerikaanse stadje, verscholen in de bossen van New England. In Wilton wonen volgens de laatste telling 18.503 mensen. En Bill.

„Dit vogeltje komt bijna elke dag langs – ik denk om te vechten met zijn spiegelbeeld in het raam. Ik heb ’m vernoemd naar mijn voorganger, Bill Amalfitano.”

Dat Wilton welvarend is – met een gemiddeld inkomen van 80.000 dollar per inwoner een van de rijkere gemeentes in de staat – is mede te danken aan de grootste werkgever: de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

Midden in de bebouwde kom van deze small town, aan weerszijden van de hoofdweg Route 7, werken 2.500 mensen aan geavanceerde onderdelen en sensoren die in het Brabantse Veldhoven in lithografiemachines worden gemonteerd.

Vanuit Nederland worden deze machines vervolgens de wereld ingestuurd om in een grote fabriek van Intel, TSMC, Samsung of SK Hynix chips te gaan produceren.

Lithografiemachines projecteren patronen van chips op ronde platen met halfgeleidend materiaal. Laagje voor laagje worden zo de chips opgebouwd. Elke chip bevat een verzameling van miljarden transistoren die samen je telefoon, computer of auto aansturen. ASML is de marktleider in deze ingewikkelde techniek, met een aandeel meer dan 80 procent.

Cijfers Groei ASML remt af ASML rekent erop dat zijn omzetgroei dit jaar lager uitvalt: geen 20 procent, zoals eerder aangekondigd, maar 10 procent. Dat maakte het bedrijf uit Veldhoven woensdag bekend bij de resultaten over het tweede kwartaal. Door problemen met de levering van onderdelen en opstoppingen in de productieketen krijgt ASML de bestelde lithografiemachines niet op tijd de deur uit. ASML draaide in het tweede kwartaal een omzet van 5,4 miljard euro (een stijging van 53 procent vergeleken met een jaar eerder) en maakte 1,4 miljard winst. De afgelopen drie maanden bestelden chipfabrikanten voor 8,5 miljard euro aan nieuwe systemen. Voor heel 2022 rekent ASML nu op 20,5 miljard euro omzet.

200 miljoen dollar

Het is maandagmiddag, begin mei, als Joost Ploegmakers zich klaarmaakt voor een besloten ‘all-hands meeting’; een gesprek met het voltallige personeel. Hij werkt nu anderhalf jaar aan de oostkust. Zijn boodschap aan de medewerkers: Wilton moet het moordende tempo van Veldhoven bijbenen. Niet dat dit een nieuwe boodschap is, vertellen enkele medewerkers naderhand: „We werken hier al zo lang onder hoge druk dat het begint te wennen.”

De vraag naar lithografiemachines, cruciaal in het productieproces van chips, is zo groot dat ASML er niet genoeg gemaakt krijgt. Het chiptekort, dat al twee jaar aanhoudt, is nog niet opgelost en ook op lange termijn rekent de chipindustrie op meer vraag naar rekenkracht, digitale opslag en communicatiechips.

De VS en Europa willen eigen chipfabrieken, om minder afhankelijk te zijn van Aziatische fabrikanten. Dat levert nog meer opdrachten op voor ASML (jaaromzet: 18,6 miljard euro).

Wilton moet meegroeien. Eind mei kondigde ASML aan 200 miljoen dollar extra te investeren in zijn vestiging in Wilton. ASML-topman Peter Wennink maakte dat samen met het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

ASML probeert nieuwe mensen aan te trekken naar de grens van Connecticut en New York. Amerikaanse techneuten zijn doorgaans bereid te verhuizen, zegt Joost Ploegmakers, „ook naar Wilton.” Productiemedewerkers worden dicht bij huis gezocht, met billboards langs de weg. „Niet alle hightechbanen zijn buiten handbereik”, luidt de ASML-slogan. Ook als je je highschool-diploma hebt, kun je al aan de slag bij ASML. Leuker dan een baantje bij de plaatselijke Walmart, volgens een andere ASML-slogan: „Word onderdeel van een bedrijf dat overal onderdeel van is”.

ASML kondigde eind mei aan 200 miljoen dollar extra te investeren in zijn vestiging in Wilton. Foto ASML

Geen limiet

Voor het montagewerk aan onderdelen van de lithografiesystemen is een wetenschappelijke opleiding niet per se noodzakelijk. Dat geldt wel voor de ontwikkelafdeling, waar 1.100 mensen aan nieuwe producten voor chipmachines werken. Waar haal je die geschoolde mensen vandaan, vraagt ASML-medewerkster Claire Chen zich af. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkelafdeling en moet haar onderzoeksgroep – veertien mensen – de komende twee jaar verdrievoudigen om mee te kunnen in het tempo dat ASML vereist. „Er is voorlopig geen limiet aan het aantal mensen dat we mogen aannemen”, zegt ze.

Zelf is Chen afgestudeerd aan MIT, het technologie-instituut in Boston. Ze sponsort daar projecten om te laten zien wat ASML aan techniek en uitdagingen in huis heeft. „Het chiptekort heeft wel geholpen om ASML op de radar te krijgen bij studenten.”

Wat uitbreiden in Wilton extra complex maakt, is dat de fabriek produceert voor meerdere ASML-divisies. En die vragen allemaal om meer.

De onderdelen uit Wilton belanden in lithografiemachines, die werken met deep ultraviolet licht, ook wel DUV. Dat zijn de meest gebruikte lithografieapparaten in de chipindustrie. Daarnaast wordt hier techniek gemaakt voor lithografiemachines met extreem ultraviolet licht, EUV. Van die apparaten – 160 miljoen euro per stuk – maakt ASML er dit jaar 55. Wilton maakt zich ook klaar voor de volgende stap: EUV-systemen met grotere lenzen (High-NA). Deze machines kunnen nog fijnmaziger chips produceren. Van deze apparaten, die 400 miljoen euro per stuk kosten, wil ASML er vanaf 2024 twintig per jaar leveren.

Hubble telescoop

De ASML-vestiging in Wilton was oorspronkelijk van Perkin-Elmer, een Amerikaans bedrijf dat rond de Tweede Wereldoorlog al werkte aan geavanceerde lenzen. Eind jaren zestig vroeg het ministerie van Defensie Perkin-Elmer om lithografiemachines te ontwerpen, voor de productie van chips voor militaire toepassingen. In lithografiemachines zijn lenzen belangrijk, omdat ze het licht nauwkeurig moeten kunnen projecteren.

Het bedrijf bleef lenzen maken; onder meer voor de Hubble-ruimtetelescoop, die in 1990 werd gelanceerd om foto’s van verre sterrenstelsels te nemen. Perkin-Elmer kon de ontwikkelingen in lithografie echter niet bijhouden. In de jaren negentig werd het bedrijf overgenomen door de Amerikaanse Silicon Valley Group (SVG). In 2011 betaalde ASML op zijn beurt 1,6 miljard dollar voor SVG. ASML had zijn zinnen gezet op een grote klant van SVG, Intel, en wilde toegang tot specialistische kennis en patenten van sensoren en optische systemen.

SVG was de laatste Amerikaanse fabrikant van lithografiemachines. Inmiddels is de chipwereld afhankelijk van Nederlandse hightech – tot frustratie van de Amerikaanse overheid. Die probeert te voorkomen dat ASML geavanceerde lithografiemachines levert aan China.

De regering-Biden wil de eigen chipindustrie stimuleren om minder afhankelijk te zijn van Azië. Een subsidiepakket van 52 miljard dollar ligt klaar. Maar de hiervoor bedoelde CHIPS Act is nog steeds niet door het Amerikaanse Congres goedgekeurd. Chipfabrikant Intel, die grote fabrieken in Ohio wil bouwen, zit met ongeduld op de subsidie te wachten. De lithografiemachines zijn al besteld – bij ASML.

Verfrissend

In de twintig jaar sinds ASML in Wilton neerstreek, is veel veranderd. De typisch Amerikaanse cubicles op het kantoor zijn vervangen door open bureaus en de werkcultuur is minder hiërarchisch geworden, en directer. „Dat was heel verfrissend”, vertelt Christopher – „zeg maar Chip” – Mason. Hij is een oud-gediende van Perkin-Elmer die alle overnames meemaakte. „Het duurde wel een paar jaar voordat ik merkte dat de werkwijze van ‘Veldhoven’ beter was.”

Perkin-Elmer bouwde vroeger wat de klant wilde, in een zo klein mogelijke behuizing om ruimte te besparen. ASML permitteerde zich meer ruimte om een betere oplossing te bedenken. „Maar er is ook meer discipline nodig om al die losse onderdelen van ASML’s lithografiesysteem op elkaar aan te sluiten.”

Inmiddels is Chip ‘ASML Fellow’ – een eretitel voor de uitvinders bij het bedrijf – en ziet hij veel nieuwe, jonge collega’s op de werkvloer. „Het enthousiasme van vroeger is helemaal terug. De werkdruk is hoog, maar dat is beter dan de grote pieken en dalen die we in het begin van de chipindustrie ondergingen. Dat zorgde destijds voor veel onzekerheid”, aldus Mason.

Foto ASML

Ruimte genoeg

Voor ASML, dat wereldwijd 35.000 medewerkers telt, is Wilton de grootste vestiging in de VS. Met de groeispurt van het Nederlandse bedrijf verandert ook het slaperige stadje in een levendige hightechhub. Het is een kopie van de groeispurt in Noord-Brabant, rondom de uitdijende campus van ASML in Veldhoven. Met één verschil: in Wilton is nog ruimte genoeg.

„Ik kan niet genoeg benadrukken hoe blij we zijn met ASML”, zegt Lynne Vanderslice, de First Selectwoman, een New Englandse variant op de burgemeester. „Noem me maar de ceo van de stad. Ik woon hier al meer dan dertig jaar en de laatste tijd zie ik onze gemeente opbloeien als nooit tevoren – dankzij de werknemers van ASML die winkelen in onze winkels en eten in onze restaurants.”

Maar de First Selectwoman is eerlijk: De meeste mensen, ook ik, hadden nog nooit van ASML gehoord. Ik werkte een paar jaar geleden voor een vrijwilligersorganisatie die kinderen uit steden onderdak bood, en kreeg een telefoontje van ASML dat een donatie wilde doen. Ik dacht toen: Wie is ASML?”

„Dat ASML groeiplannen voor Wilton had, wisten we al langer”, zegt Michael Wrinn, verantwoordelijk voor de planning van bouwprojecten in het stadje. „Maar we wisten niet dat ze er zo’n vaart achter zouden zetten. We zijn nu bezig met een project voor 174 woningen om nieuwe medewerkers te huisvesten, en er is nog een stuk grond vrijgemaakt voor extra appartementen en herenhuizen.”

Dat de druk op de plaatselijke woningmarkt groeit, komt niet alleen door ASML, vertelt Wrinn. „Veel kantoorwerkers uit New York zijn tijdens de pandemie vanuit de stad naar het platteland verhuisd.”

Voor jongere mensen is er niet veel te doen in Wilton, zij wonen het liefst in steden als Norwalk en het nabijgelegen stadje Stamford. „Daar is tenminste iets van een uitgaansleven”, zegt Lynne Vanderslice. „Dit is een familiestadje, voor mensen die van de buitenlucht en de natuur houden.”

Wat Wilton betreft, kan ASML doorgroeien in kantoren die leeg zijn blijven staan na de pandemie. Zo blijft het stadje een financiële domper bespaard, zegt de First Selectwoman. „Onze belastinginkomsten zouden anders dalen door de leegstand.”

ASML betaalt Wilton per jaar 2,5 miljoen dollar onroerendgoedbelasting, 2 procent van de gemeentelijke begroting. Vanderslice: „Dat betekent extra geld voor sportvelden en andere voorzieningen. Daar profiteren we allemaal van.”

De verkeersdrukte in het stadje is nog draaglijk, omdat de kruispunten bij de ASML-vestiging zijn verbeterd. Wilton wil daarnaast de busverbindingen met omliggende steden intensiveren.

Ook leggen vijf steden en dorpen samen de Norwalk River Valley Trail aan: vijftig kilometer fietspad door de uitgestrekte bossen van New England, met een afslag naar ASML. Grote kans dat je onderweg een kardinaal tegenkomt.