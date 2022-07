ACM ‘zeer bezorgd’ over ruimere fusiemogelijkheden in zorg

Het besluit van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) om fusie van middelgrote zorgbedrijven toe te staan zonder toets of ze daardoor niet te machtig worden, is slecht gevallen bij toezichthouder ACM. Volgens de ‘marktwaakhond’ haalt de zorgminister „een steen uit het zorgstelsel”. De ACM is bezorgd dat er te grote bedrijven ontstaan, zegt een woordvoerder. „Elk monopolie is er een te veel.”

Zorgbedrijven met een gezamenlijke omzet van 55 miljoen euro en minstens 10 miljoen elk moeten nu nog bij de ACM aankloppen om fusieplannen te laten toetsen. Die kijkt dan of er genoeg concurrentie blijft bestaan. Als bijvoorbeeld een ggz-instelling wil fuseren, bekijkt de ACM of gemeenten nog wel kunnen werken met meer ggz-aanbieders of veroordeeld zijn tot één partij. Volgens de toezichthouder leiden monopolies en machtsposities „doorgaans tot hogere prijzen, minder kwaliteit en minder innovatie.”

Kuipers maakte afgelopen week bekend de ‘omzetdrempel’ voor zo’n fusietoets te verhogen tot 150 miljoen euro gezamenlijk, en per partij tot minstens 30 miljoen. Dat is dezelfde drempel als buiten de zorg geldt. Ziekenhuizen met hun relatief hoge omzet vallen daardoor nog steeds onder het ACM-toezicht, maar de meeste oudereninstellingen, wijkzorgaanbieders, verpleeghuizen en dergelijke niet meer.

Lokale markt

De omzetdrempels in de zorg werden vijftien jaar geleden juist verlaagd. Volgens Erik Schut, hoogleraar economie van de gezondheidszorg, was dat niet voor niets. „De zorg is een lokale markt, niet vergelijkbaar met de internationale markt waarop andere bedrijven vaak opereren.”

De ACM keurde sindsdien jaarlijks gemiddeld negen middelgrote fusies in de zorg goed en één af. Zo mocht het particuliere bedrijf Bergman Clinics, met ruim vijftig locaties in Nederland, in december vorig jaar de Mauritsklinieken niet kopen. De toezichthouder oordeelde dat Bergman Clinics al een te sterke positie tegenover zorgverzekeraars had. Door het besluit van Kuipers zou een dergelijke fusie vanaf komend jaar alsnog kunnen plaatsvinden.

Het besluit van de minister maakt Nederland aantrekkelijker voor private investeerders (private equity), die veelal uit zijn op winst, voorziet de ACM. De marktwaakhond ziet dat zulke partijen steeds vaker actief zijn in de zorg, bijvoorbeeld bij ouderenzorg en zelfstandige klinieken. Vorig jaar meldde Het Financieele Dagblad dat de Zweeds-Duitse investeringsmaatschappij Triton een belang van 70 procent had genomen in Bergman Clinics.

Negatief advies

Het besluit van Kuipers is opvallend omdat de door hem geconsulteerde ACM er negatief over heeft geadviseerd. Daarnaast constateerde onderzoeksbureau AEF vorig jaar dat de verlaagde omzetdrempels bijdragen aan de bescherming van de mededinging in de zorg. Volksgezondheid had dit bureau gevraagd om een evaluatie van de omzetdrempels.

In een brief aan de Tweede Kamer lichtte minister Kuipers vrijdag zijn beslissing toe. Volgens hem nopen de huidige uitdagingen in de zorgsector – arbeidsmarkt, financiële houdbaarheid, ict en kwaliteit van zorg – tot „nieuwe accenten”. De minister vindt het tijd voor meer samenwerking tussen zorgaanbieders, tegengaan van versnippering in de zorg en verlaging van administratieve lasten (die komen kijken bij een fusietoets). Kuipers staat erom bekend dat hij voorstander is van vergaande samenwerking in de zorg en schaalvergroting. Na de zomer wil hij een ‘integraal zorgakkoord’ sluiten met de sector, dat zich richt op minder vrijblijvende samenwerking.

Volgens gezondheidseconoom Schut sluiten concurrentie en samenwerking elkaar niet uit. „Alleen bepaalde vormen van samenwerking mogen niet, zoals het verdelen van de markt of maken van prijsafspraken.”

Kuipers’ beslissing zal leiden tot schaalvergroting in de zorg, verwacht Schut. „Dat zal weer leiden tot minder keuzes voor de patiënt, en misschien langere reisafstanden. Mogelijk ook tot meer efficiëntie, maar dat is vooraf niet te zeggen.”

Eigenlijk past de beslissing niet bij het huidige zorgmodel, zegt de Rotterdamse hoogleraar, maar meer bij een systeem waarin zorg regionaal georganiseerd is. Schut: „Kuipers stelt als het ware het ordeningsmodel van de zorg ter discussie. We kunnen erover discussiëren of we naar een ander model van zorg willen. Maar dan moet je wel goede argumenten aandragen waarom het huidige niet goed genoeg zou functioneren.”