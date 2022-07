ABP verliest half miljard per dag, maar verbetert financiële positie

Op hun beleggingen lijden ze megaverliezen. En toch hebben de pensioenfondsen er de laatste veertien jaar niet zo goed voor gestaan.

Donderdag presenteerden de vier grootste fondsen kwartaalcijfers die dezelfde paradox tonen als begin dit jaar: hun vermogen daalt, maar hun ‘dekkingsgraad’ – die de financiële gezondheid toont – verbetert.

Wel ging het dit keer om een relatief kleine verbetering. Zo steeg de dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn van 110 naar 113 procent. Het heeft nu dus 13 procent méér vermogen dan nodig is om de beloofde uitkeringen te garanderen. De metaalfondsen PMT en PME staan nu rond de 110 procent. En het grootste pensioenfonds, ABP, op 122,7 procent.

Bescheiden verhoging

Vorige maand bleek al dat de pensioenfondsen ABP (overheid en onderwijs), Zorg en Welzijn en de metaalfondsen PMT en PME hun pensioenen gaan verhogen, voor het eerst in jaren. Het gaat om bescheiden verhogingen, van 1,29 procent (PMT en PME) tot 2,7 procent (Zorg en Welzijn), gebaseerd op de inflatie van vorig jaar.

Als zij hun dekkingsgraad op peil weten te houden, mogen de fondsen ook eind dit jaar weer een inflatiecorrectie uitdelen. Maar de financiële situatie is onzeker. „Ontwikkelingen op de huizenmarkt, de oorlog in Oekraïne en een opleving van corona in het najaar kunnen roet in het eten gooien”, aldus PME-voorzitter Eric Uijen in een persbericht.

Ook is de kans klein dat de fondsen de volledige inflatie van dit jaar kunnen compenseren, die nu zo’n 9 procent bedraagt. „Wij achten dat niet zo waarschijnlijk”, zei Zorg en Welzijn-voorzitter Joanne Kellermann onlangs in NRC.

‘Niet meer te volgen’

De fondsvoorzitters vinden het lastig uit te leggen dat hun vermogen daalt, terwijl hun financiële gezondheid verbetert. „Het is voor de meeste deelnemers niet meer te volgen”, zegt Harmen van Wijnen van ABP.

Zijn pensioenfonds verloor de afgelopen drie maanden 45 miljard euro, en heeft nu nog 496 miljard euro over. Anders gezegd: ABP zag per dag zo’n 500 miljoen euro verdampen.

Maar het bedrag dat het fonds nódig heeft om de beloofde uitkeringen te garanderen, daalde nog harder, met zo’n 600 miljoen euro per dag. Daardoor steeg de dekkingsgraad.

Pensioenfondsen hebben minder geld nodig als de rente stijgt. Zij mogen er dan van uitgaan dat hun vermogen in de toekomst sneller stijgt.

Het nieuwe pensioenstelsel, dat de fondsen tussen 2024 en 2027 willen invoeren, zou duidelijker moeten zijn. Ze doen werknemers dan geen toezeggingen meer over de hoogte van hun toekomstige uitkering. Daardoor hoeven zij ook niet meer terug te rekenen hoeveel geld ze nú in kas moeten hebben om die beloftes waar te maken.

In het nieuwe stelsel zien werknemers vooral hoeveel geld er op een bepaald moment in hun persoonlijke pensioenpotje zit. En er wordt alleen voorzichtig voorspeld hoe dat vermogen de komende jaren of decennia zal renderen.

De pensioenfondsvoorzitters denken dat die opzet beter is uit te leggen. De huidige „paradoxale situatie”, zegt ABP-voorzitter Van Wijnen, „onderstreept nog maar eens waarom we toe moeten naar een nieuw pensioenstelsel.”

Na de zomer bespreekt de Tweede Kamer de wetswijziging die deze aanpassing moet regelen.

