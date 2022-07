Vanuit alle hoeken in Italië wordt Draghi gevraagd aan te blijven

Allicht wordt deze woensdag de moeilijkste dag voor de nationale eenheidsregering van Mario Draghi, sinds die in februari vorig jaar werd gevormd. Stapt hij écht op, of is ‘Super’ Mario Draghi – onder meer door de smeekbedes uit binnen- en buitenland – de voorbije dagen op andere gedachten gebracht?

Afgelopen donderdag stapte premier Draghi, een van de meest gerespecteerde regeringsleiders in Europa, naar de Italiaanse president Sergio Mattarella, om zijn ontslag aan te bieden. De premier deed dat omdat er volgens hem een „ernstig probleem van bestuurbaarheid” was ontstaan. De aanstoker van deze politieke crisis is de Vijfsterrenbeweging. Die had besloten niet te komen opdagen bij een belangrijke stemming over een steunpakket, waaraan ook een vertrouwensstemming was verbonden. Draghi interpreteerde dit als een diepe vertrouwensbreuk.

Maar zijn ontslagaanbod werd prompt geweigerd door president Mattarella, die de premier gebood naar het parlement te gaan om een uitweg uit de crisis te zoeken. Deze woensdag wordt daarom een cruciale dag. In de ochtend spreekt Draghi in de Senaat. Een verwachte stemronde, woensdagavond, zal een belangrijke indicatie geven van hoe het verder gaat. Donderdag wordt de hete aardappel nog doorgespeeld naar de Kamer, waar ook wordt gestemd. Zijn de brokken nog te lijmen?

Cruciale tijd gewonnen

Het einde ligt nog open, maar door Draghi te vragen terug te gaan naar het parlement, won de Italiaanse president mogelijk cruciale tijd. De voorbije dagen kregen de Italianen zo de kans om te reageren, en dat deden ze massaal. Vanuit alle hoeken krijgt Draghi nu de dringende vraag, haast de smeekbede, om ,,verantwoordelijkheid te tonen”. Niet alleen van politici zoals oud-premier Matteo Renzi, die een petitie organiseerde, maar ook van burgers die in Milaan en in Rome een betoging hielden, en daar met Italiaanse en Europese vlaggen zwaaiden. En ook zeker 1.300 burgemeesters laten Draghi weten dat het land hem nodig heeft. Een vergelijkbare oproep tot ‘verantwoordelijkheid’ en ‘eenheid’ komt van de Italiaanse artsen, katholieken en milieuactivisten.

Instabiliteit in Italië, de derde economie van de eurozone, is een crisis die de EU er niet bij wil

Ook de EU duimt voor een goede afloop. ‘Brussel’ vertrouwt Draghi met het goede beheer van de miljarden euro’s waarop Rome aanspraak maakt uit het Europese heropbouwfonds na de pandemie, waarvan Italië de grootste begunstigde is. Voor het einde van dit jaar moeten nog belangrijke doelstellingen worden gehaald, én moet de begroting worden goedgekeurd. Verkiezingen staan in Italië sowieso uiterlijk voor de lente van 2023 gepland, maar die enkele maanden extra maken volgens wie wil dat Draghi blijft, wel een wezenlijk verschil. Met oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en een wereldwijde inflatie is instabiliteit in Italië, de derde economie in de eurozone, de zoveelste crisis die de EU er echt niet bij wil.

Baat bij vervroegde verkiezingen

Wie wel goed garen kan spinnen bij deze regeringscrisis, is Giorgia Meloni van het radicaal-rechtse Broeders van Italië, de enige partij die voor de oppositie koos. Zij scoort hoog in de peilingen en heeft baat bij vervroegde verkiezingen. Dit zou haar politieke bondgenoten Matteo Salvini (Lega) en Silvio Berlusconi (Forza Italia) – hun partijen zitten wél in de regering-Draghi, maar vormen daarnaast ook een politieke alliantie met Meloni - in de verleiding kunnen brengen om nu met zijn drieën verkiezingscampagne te voeren.

Maar de ondernemers – een belangrijk deel van de Lega-achterban – vinden vervroegde verkiezingen in deze onzekere tijden een slecht idee. Bovendien blijkt zo’n snelle verkiezingswinst mogelijk een vergiftigd geschenk. Een nieuwe, rechtse regering, zou nu een uiterst complexe toestand erven – en dan is er niemand anders meer over om de schuld te geven.