Veerkrachtig de klappen opvangen van een zieke moeder

Vaak is het gezellig in het huis in de Waalse stad Luik waar Alice met haar drie dochters woont. De liefde voor elkaar is voelbaar. Maar de stemming kan zomaar omslaan. Het ene moment staat Alice in zichzelf gekeerd rokend naar buiten te staren, het andere moment is ze verbaal agressief naar haar kinderen.

Gelukkig hebben Marion, Claire en Louise een hechte band. Bovendien hebben ze manieren gevonden om met de stemmingswisselingen van hun moeder om te gaan. Ze houden extreem veel rekening met haar en vangen veerkrachtig de klappen op als Alice weer eens uithaalt of somber is. De een haalt haar medicijnen, de ander barricadeert de deur als hun vader langskomt, van wie Alice gescheiden is. Hoewel hun moeder lastig is, hebben de drie zussen duidelijk haar kant gekozen.

Het speelfilmdebuut van documentairemaker Christophe Hermans laat subtiel zien hoe hun relatie met Alice langzaam vergiftigd raakt en hoe ze verschillend op de buien van hun moeder reageren. Jongste dochter Louise heeft ondanks alles een symbiotische relatie met haar, oudste dochter Marion heeft in feite alle moedertaken op zich genomen en Claire verzet zich openlijk tegen de grillen van Alice. Wat Alice precies mankeert laat La ruche in het midden, maar in een toelichtend interview in de persmap vertelt Ludivine Sagnier (Alice) dat zij zich verdiepte in vrouwen met een bipolaire stoornis.

La ruche doet bij vlagen denken aan de Nederlandse jeugdfilm Knetter (Martin Koolhoven, 2005), met Carice van Houten als bipolaire moeder wier dochter Bonnie zich ook manmoedig door de buien van haar moeder heen slaat.

Het gevoelvol gemaakte maar zowel qua stijl als inhoud niet heel oorspronkelijke La ruche drijft op de prima acteerprestaties van de hele cast en fraai camerawerk dat vooral in dienst staat van de actrices maar af en toe een verstild standpunt kiest te midden van alle emotionele turbulentie.

Drama La ruche Regie: Christophe Hermans. Met: Ludivine Sagnier, Sophie Breyer, Mara Taquin, Bonnie Duvauchelle. Lengte: 81 min. ●●●●●

