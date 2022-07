Wakker Dier: ‘Supermarkten stuntten minder met kortingsacties op vlees’

Supermarkten stuntten in de eerste helft van dit jaar voor het eerst sinds 2015 minder met vlees dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Foldermonitor van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. In de eerste helft van vorig jaar hadden supermarkten nog een recordaantal kortingen op vlees: ruim 10.000 vleesaanbiedingen haalden de supermarktfolders, telde Wakker Dier. Dat aantal is nu met 13 procent gedaald, naar het niveau van 2020.

Vooral Albert Heijn, Hoogvliet, Dirk en Spar schroefden het aantal kortingsacties op vlees terug. Plus en Aldi vormden de uitzondering: de twee supermarkten stuntten in 2022 juist meer met vlees dan vorig jaar. Supermarkten compenseren de daling in het aantal vleesaanbiedingen niet met meer kortingen op vleesvervangers.

Keuze aan consument

Supermarkten praten weliswaar graag over diervriendelijk vlees maar laten de keuze voornamelijk aan de consument, zo stelde ideëel onderzoeksbureau Questionmark vorig jaar. Questionmark onderzocht het assortiment, de aanbiedingen en de doelen van een groot deel van de Nederlandse supermarkten. Veel dierlijke producten hebben geen keurmerk voor dierenwelzijn, luidde de conclusie. Ook volgens het onderzoek van Questionmark bleek dat consumenten nauwelijks worden gestimuleerd diervriendelijker te kiezen.

Ook nu laten supermarkten de keuze aan de consument. Volgens Wakker Dier worden consumenten in de folders nog altijd drie keer minder verleid door kortingen op vleesvervangers, dan op écht vlees. Volgens de levensmiddelenbranche is het de verantwoordelijkheid van de klant zelf om minder dierlijke eiwitten te consumeren, zoals werd opgenomen in het klimaatakkoord.