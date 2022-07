Ria komt net rond, maar wat als straks haar vaste energiecontract afloopt?

Ria (58) overwoog eindelijk weer eens aardbeien te kopen toen een tijdje geleden de energiecompensatie à 800 euro werd aangekondigd. Maar toen het geld kwam, besloot ze alles op de spaarrekening te zetten. In 2023 loopt haar vaste contract bij Vattenfall af. „Ik ben bang voor wat me te wachten staat.”

Maar de bijschrijving van die 800 euro gaf óók stress. Ze hád al een paar honderd euro bij elkaar gespaard en ze weet dat ze als ontvanger van een bijstandsuitkering niet te veel geld op haar rekening mag hebben. Dan kun je weer allemaal toeslagen en regelingen mislopen, zegt ze.

Die 800 euro schijnen niet mee te tellen, hoorde ze iemand uitleggen. Maar dat was een droog, administratief verhaal en dat helpt niet tegen angst. ’s Nachts ligt ze geregeld wakker.

Haar vaste lasten tellen op tot 1.100 euro en per maand komt er zo’n 1.400 euro binnen. Ze kan dus 10 euro per dag besteden en daar moet ze alles van doen, ook sparen voor de duurdere toekomst die ze vreest.

Ria laat haar achternaam en woonplaats graag achterwege om herleidbaarheid te vermijden. Ze heeft een gewelddadig huwelijk achter de rug. Justitie kwam er aan te pas. Haar man dronk jenever en zei dat het water was. Werken mocht ze niet van hem. Ria was in de vijftig, hun kinderen al groot, toen ze van hem scheidde. De rekening van de advocaat gaf haar een „hartverzakking”. De sociale dienst ontsloeg haar van de plicht te werken, gezien haar verleden en gezien haar pijn. Ria heeft, zegt ze, „drie hernia’s”.

Ze is olympisch bedreven in zuinig leven. Bij de Poolse winkel koopt ze voor 59 cent een zeepblok dat ruikt naar roosjes. Ze draait de douchekraan dicht, zeept zich in met een spons, draait de douchekraan weer open. Ze doucht twee keer per week. Met de zeep doet ze twee maanden.

Biefstuk, óóóóóhhh, dat vindt ze lekker. Ze weet nog wanneer ze het voor het laatst at. Een vrouw die ze ergens mee had geholpen, kwam als dank met „een schaaltje vlees” aanzetten. Met de Kerst was dat.

Ria eet twee keer per week warm, drie keer als, zeg, de bloemkool in de aanbieding is: de eerste dag eet ze de bloemkool gekookt, op dag twee verwerkt ze de roosjes in de lasagne, op dag drie gaat de rest in de soep.

Ria komt rond. Maar haar matras is versleten en haar wasmachine zeventien jaar oud. En wat o wat doet Vattenfall?

