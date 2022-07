Redactie van Jaarboek Architectuur kiest voor eigen werk, dat hoort ondenkbaar te zijn

Twee verrassingen biedt het onlangs verschenen Jaarboek Architectuur in Nederland 2021/2022. De eerste is dat de driekoppige redactie voor het eerst in het 35-jarige bestaan van het architectuurjaarboek een bouwwerk van een van de redactieleden heeft opgenomen. Naast onder meer het Nationaal Holocaust Monument van Daniel Libeskind in Amsterdam en de woontoren Haasje Over van VMX Architects in Eindhoven behoort het Geheugenbalkon, een dertien meter hoog uitkijkpunt in Groningen, tot de 26 uitverkoren gebouwen in het jaarboek. Dit torentje is ontworpen door Studio LA, waarvan redactielid en architect Arna Mackic een van de twee partners is.

Nu heeft het Jaarboek Architectuur in Nederland, dat al kort na het begin in 1987 een instituut werd in de Nederlandse architectuurwereld, niet een redactiestatuut dat verbiedt dat de om de vijf jaar wisselende redactie een werk opneemt van een van de redactieleden. Maar er is natuurlijk geen statuut nodig om te beseffen dat uitverkoring van eigen werk taboe is. Voornaamste taak van de redactie is immers om te bepalen welke van de jaarlijks honderden nieuwe gebouwen tot de Hall of Fame van de Nederlandse architectuur worden toegelaten – en een jury die een werk van een van de juryleden kiest, hoort ondenkbaar te zijn.

Benepen moralisme

De tweede verrassing is dat Little C, het vernieuwendste Nederlandse bouwproject van 2021, niet in het jaarboek is opgenomen. Deze hyperdicht bebouwde woon- en werkwijk aan de Coolhaven in Rotterdam, bestaande uit vijftien kloeke bakstenen gebouwen in moderne pakhuisstijl die met elkaar zijn verbonden door 46 luchtbruggen, laat overtuigend zien dat er een alternatief bestaat voor de monotone, lompe woontorens die in hoog tempo in alle grote Nederlandse steden verrijzen.

Nu is het wel vaker gebeurd dat een opzienbarend gebouw niet in het jaarboek werd opgenomen. Zo haalde de door MVRDV ontworpen spectaculaire glazen Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse niet het jaarboek van 2012-2013. Over het ontbreken van de Boekenberg zweeg de toenmalige redactie soeverein, waarop Winy Maas, de M van MVRDV, een boze brief schreef.

Maar alsof ze zelf ook wel weten dat ze het nieuwe Rotterdamse wijkje eigenlijk niet konden negeren, leggen de drie huidige redactieleden nu wel een korte verantwoording af. Ze geven toe dat Little C „op stedenbouwkundige schaal zeer geslaagd” is, maar vinden „dat de industriële architectuur zich eerder aan de omgeving onttrekt dan dat die eraan refereert.”

Met deze cryptische formulering bedoelt de redactie dat de mooi gedetailleerde pakhuisstijl waarin de woon- en kantoorblokken van Little C zijn opgetrokken on-Rotterdams is. Dit verwijt klonk eerder al in een bespreking van Little C in Vers Beton, het onlinetijdschrift over Rotterdamse architectuur waaraan de jaarboekredacteur Teun van den Ende is verbonden. Hierin ergerde zijn collega-blogger Tim Peeters zich aan de ‘marketing’ van Little C als een wijkje dat is geïnspireerd door het Meatpacking District op Manhattan en Butler’s Wharf in Londen, waar oude fabrieken en pakhuizen zijn verbouwd tot woongebouwen. Een door buitenlandse voorbeelden geïnspireerde mengelmoesstijl vond Peeters niet passen in de internationale havenstad Rotterdam die zo’n 170 nationaliteiten telt.

Internationale pakhuisstijl

Het gaat hier om een drogreden: met even veel recht kun je beweren dat ook het wel gekozen knalrode torentje in Groningen zich onttrekt aan zijn omgeving. Bovendien is dit argument in het geval van Little C onzinnig. De gebouwen in de omgeving van de door CULD en Inbo architecten ontworpen pseudo-pakhuizen van Little C laten een keur aan stijlen zien, variërend van het late, witte modernisme van het Erasmus Medisch Centrum tot het donkere, bakstenen traditionalisme van het voormalige Belastingkantoor uit 1948. Er staat aan de Coolhaven zelfs een oud bakstenen pakhuis dat tot studentenhuis is verbouwd. Elders in Rotterdam staan overigen ook oude pakhuizen die verwant zijn met de appartementenblokken van Little C – de pakhuisstijl van omstreeks 1900 was tenslotte, net als de huidige pakhuisstijl, een echt internationale stijl.

Met de afkeuring van Little C om puur stilistische redenen keert het Jaarboek Architectuur in Nederland terug naar de beginjaren. Toen het historiserende postmodernisme dertig jaar geleden verlaat maar des te heftiger doorbrak in Nederland, stuitte het op veel weerstand en haalden bijvoorbeeld neotraditionalistische gebouwen vrijwel nooit het jaarboek. Voor veel Nederlands critici en architecten golden de moderne retrostijlen toen als foute, populistische of zelfs fascistische stijlen die in het modernistische Nederland niet thuishoorden. Pas diep in de 21ste eeuw leek het architectuurmoralisme met zijn simplistische opvattingen over ‘goed’ en ‘fout’ verdwenen en haalden onversneden postmodernistische gebouwen als het door Sjoerd Soeters ontworpen stadhuis van Zaanstad uit 2008 het jaarboek.

Nederland leek toen eindelijk verlost van het benepen moralisme in de architectuur. Met het Jaarboek Architectuur in Nederland 2021/2022 doet het provinciaalse architectuurmoralisme nu zijn herintrede, al legt de redactie de morele lat voor zichzelf erg laag.