Rapport: Australische ecosystemen ‘staan op instorten’

Verschillende Australische ecosystemen vertonen ‘tekenen van instorting’. Dat stellen vooraanstaande wetenschappers in een onderzoek over de staat van het milieu in Australië dat iedere vijf jaar wordt uitgevoerd. Het ‘State of the Environment’-rapport is vandaag gepubliceerd. Het milieu staat onder druk vanwege klimaatverandering, verlies van leefomgeving van inheemse dieren en planten, invasieve soorten, vervuiling en mijnbouw.

Uitsterven

Nergens ter wereld sterven diersoorten sneller uit dan in Australië. Sinds 2016 zijn 17 zoogdiersoorten toegevoegd aan de lijst met bedreigde diersoorten, evenals 17 vogelsoorten en 19 kikkersoorten.

Het uitgebreide onderzoek wordt iedere vijf jaar uitgevoerd in opdracht van de regering. Dit keer hebben 32 wetenschappers bijgedragen. Het rapport ligt al sinds eind 2021 klaar, maar de vorige regering heeft de publicatie uitgesteld tot na de federale verkiezingen van afgelopen mei. Labor won de verkiezingen, waardoor de sociaaldemocraten voor het eerst in tien jaar weer aan de macht zijn in Australië.

Hervormen milieuregels

Tanya Plibersek, de nieuwe Labor-minister van milieu, spreekt van een ‘schokkend document’ vanwege ‘tien jaar passiviteit en opzettelijke onwetendheid’ door voorgaande conservatieve regeringen. Aan haar de taak om Australische milieuregels te hervormen en verder verlies van inheemse soorten tegen te gaan.

De nieuwe Australische Labor-regering beloofde na de verkiezingsoverwinning om klimaatverandering aan te pakken. Er is ook kritiek, omdat de regering niet van plan is nieuwe steenkolenmijnen en aardgasprojecten te stoppen.