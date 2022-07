Prijswinnende Iraanse filmmaker Jafar Panahi moet zes jaar gevangenis in

De prominente Iraanse filmregisseur Jafar Panahi is dinsdag veroordeeld tot het uitzitten van een gevangenisstraf van zes jaar, een straf die hij al in 2010 opgelegd had gekregen vanwege „propaganda tegen de Islamitische Republiek”. Dat melden internationale persbureaus. Panahi werd vorige week gearresteerd toen hij protest aantekende tegen de arrestatie van zijn collega-filmmakers Mohammad Rasoulof en Mostafa Al-Ahmad.

Panahi kreeg in 2010 zijn straf omdat hij werkte aan een film over de omstreden herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad een jaar eerder. Van een rechtbank in Teheran moest hij zes jaar de cel in en daarnaast mocht hij twintig jaar lang geen films maken, interviews geven of naar het buitenland reizen. Panahi zei toen dat hij het slachtoffer was van onrecht en noemde de aanklacht tegen hem „een grap”. Kort daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten. Ook collega-filmmaker Rasoulof werd in dat jaar gearresteerd. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een jaar celstraf, eveneens voor „propaganda tegen het systeem”.

Golf van repressie

Rasoulof werd eerder deze maand weer opgepakt, op verdenking van opruiing tegen de staat. Hij had zich op sociale media uitgesproken tegen het geweld van de Iraanse politie tijdens protesten. Rasoulof en Panahi zijn niet de enige critici van de Iraanse autoriteiten die onlangs zijn bestraft. In de afgelopen maanden zijn volgens Iraanse media onder anderen veel activistische artiesten en leraren gearresteerd.

Panahi heeft meerdere internationale filmprijzen gewonnen, hoewel zijn films in eigen land nooit zijn vertoond. Zo won hij onder meer in 2015 de Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn voor zijn film Taxi en in 1995 de Camera d’Or-prijs van het filmfestival van Cannes. Het Franse filmfestival riep de Iraanse autoriteiten vorige week op de filmmakers vrij te laten en zei „de arrestaties en de golf van repressie tegen artiesten die duidelijk aan de gang is in Iran” te veroordelen.