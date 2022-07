‘Poetin wilde Oekraïne, Europa en de VS uit elkaar spelen. Dat is niet gelukt’

Hoewel de Amerikaanse regering nog altijd miljarden investeert in de verdediging van Oekraïne, haalt de oorlog niet meer altijd de voorpagina’s. Het Russische leger, in de eerste weken belachelijk gemaakt in talkshows, lijkt delen van het buurland stevig in handen te hebben. Hoe kijkt Washington naar de situatie? Een telefonisch interview met Molly Montgomery, plaatsvervangend staatssecretaris voor Europese Zaken.

Topdiplomaat Molly Montgomery Molly Montgomery is op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvervangend staatssecretaris voor West-Europa en de Europese Unie. Eerder werkte ze onder meer als onderzoeker voor het Brookings Instituut en als medewerker op de Amerikaanse ambassades in Riga, Sarajevo en Kabul.

Hoe karakteriseert u de huidige fase van de oorlog in Oekraïne?

„Ik zou zeggen dat Oekraïne duidelijk heeft laten zien dat het nooit zal worden onderworpen aan Rusland. Dus de oorlog gaat niet zoals Poetin had gepland. Hij dacht een snelle zege te boeken. Onze bondgenoten – inclusief Nederland – en wij hebben een beduidende hoeveelheid steun gegeven om Ruslands agressie te helpen bestrijden. Wij zijn vastbesloten om te zorgen dat de oorlog die Poetin heeft gewild, uitloopt op een strategische mislukking op de lange termijn voor het Kremlin.”

Helpt dat Oekraïne: een strategische mislukking op de lange termijn?

„Ik denk dat het belangrijk is dat Poetin zijn doel niet bereikt en daarmee die strategische mislukking voor de lange termijn voor zijn kiezen krijgt. Vanwege de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne, maar ook vanwege de handhaving van de internationale orde die we in zeventig jaar tijd met onze bondgenoten hebben opgebouwd.”

In feite beheerst Rusland nu grote delen van Oekraïne. Is de territoriale integriteit waar u over spreekt voor de VS nog een oogmerk?

„Zeker.”

Dringt de Amerikaanse regering bij Oekraïne aan op vredesbesprekingen, met als uitgangspunt de feitelijke Russische overheersing in het oosten en delen van het zuiden?

„De bescheiden Russische opmars in het oosten van Oekraïne heeft het Kremlin mensen en materieel gekost. Het Oekraïense leger blijft dapper vechten in de Donbas en wij doen alles wat we kunnen om hen te helpen. Diplomatie is de enige manier om de strijd te beëindigen, maar tot dusver heeft Rusland geen aanstalten gemaakt te onderhandelen. Wat wij zolang doen, is de positie van Oekraïne op het slagveld zo sterk mogelijk maken, opdat het de best denkbare uitgangspositie heeft als vredesbesprekingen aan de orde zijn.

„Geen misverstand: wij dringen niet bij Oekraïne aan op concessies. Het is een soevereine staat en de beslissing over dat soort kwesties ligt bij Oekraïne alleen.”

Oekraïne heeft duidelijk laten zien dat het nooit zal worden onderworpen aan Rusland

In een groepsinterview met enkele buitenlandse journalisten stak Karen Donfried, staatssecretaris voor Europese Zaken en dus Montgomery’s baas, enkele weken geleden een donderpreek af na een vraag van NRC. Hadden recente uitspraken van belangrijke Amerikaanse leiders als defensieminister Lloyd Austin („We willen Rusland verzwakt zien”) en president Biden („Die man kan toch niet aanblijven?”) Poetin niet in de kaart gespeeld? Hij wendde immers voor dat Rusland Oekraïne wel moest binnenvallen om westerse agressie vóór te zijn. Gaf die Amerikaanse retoriek landen als China of India niet een excuus om zich afzijdig te houden of Rusland zelfs te steunen?

Donfried zei: „Oké, laat ik heel helder zijn: deze oorlog is door Poetin uitgelokt. Er is geen andere reden voor. En: hoezo, preventieve aanval? Tegen wat? De NAVO is een defensief bondgenootschap.

„Wij hebben voor de oorlog al duidelijk gemaakt dat een invasie niet onbestraft zou blijven. Dit is dus geen nieuw beleid. En dan nog: de formulering dat we ervoor willen zorgen dat Rusland dit soort agressie niet opnieuw kan ontketenen, lijkt mij nog heel bescheiden. Dit is niet acceptabel. Je kunt een land niet zomaar zijn zwakkere buur laten binnenrollen en onschuldige mensen vermoorden.”

Lees ook: NAVO belooft Oekraïne steun ‘zo lang als nodig is’

Molly Montgomery, die later deze week Den Haag aandoet, is wat minder fel dan haar baas, maar even streng over Poetin – en blijft even stil over landen als China en India. „Het is aantoonbaar onjuist dat dit op de een of andere manier een preventieve aanval was vanwege de westerse agressie. Bedenk dat Poetin Oekraïne al eens binnenviel in 2014. Hij viel Georgië binnen in 2008. Dit is een patroon. Wat de NAVO als reactie op de Russische agressie heeft gedaan, is alleen ervoor zorgen dat ze in staat is haar verantwoordelijkheid voor de territoriale verdediging van haar leden te vervullen. We zijn vastbesloten te zorgen dat Rusland een prijs betaalt voor die agressie.”

President Zelensky heeft een van zijn felste bondgenoten verloren: de Britse premier Boris Johnson. Vindt u het jammer dat hij moet aftreden?

„De VS hebben een speciale relatie met het Verenigd Koninkrijk. Dat blijft zo, wie er ook aan de macht is.”

Nationaal Veiligheidsadviseur Sullivan vertelde enkele leden van het Congres aan de vooravond van de invasie dat de Europese bondgenoten „voortdurende massage” van de VS nodig hebben om hun bijdrage te leveren. Is dat nog altijd zo?

„De laatste maanden hebben we een ongelooflijke trans-Atlantische eenheid gezien. Van het aanleveren van materieel waarmee Oekraïne zichzelf kan verdedigen, tot steun voor ongekend zware economische sancties. De NAVO is niet alleen klaar om de uitdagingen van nu te trotseren, maar ook die van de toekomst.”

Is dat een strategische mislukking op de lange termijn voor het Kremlin?

„Absoluut. Poetin wilde Oekraïne en Europa en ons uit elkaar spelen. Daarin heeft hij al gefaald. Met de uitnodiging voor het EU-lidmaatschap aan Oekraïne en Moldavië, met een Europees perspectief voor Georgië, met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO – aan alles zie je dat Europa alleen maar dichter bij elkaar komt.”