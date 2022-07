Overal op de wereld praten mensen in dezelfde mamanaise tegen baby’s

Tegen een ‘hangerig’ klein kind gaan volwassenen over de hele wereld met grotere nadruk, met hogere tonen en ook met veel meer variatie in toonhoogte spreken dan ze tegen een volwassene zouden doen. En als ze speciaal voor dat kindje gaan zíngen, zingen mensen over de hele wereld juist weer veel vlakker van toon, lager van toon en ook met veel minder ritme dan in liedjes voor volwassenen.

Dit blijkt uit een grootscheeps vergelijkend ‘baby talk’-onderzoek bij 21 verschillende culturen uit alle continenten (van jagers-verzamelaarsgroepen tot inwoners van grote Amerikaanse steden). Het is deze week gepubliceerd in Nature Human Behaviour. In het onderzoek werd per cultuur aan gemiddeld vijftien ouders gevraagd hoe ze zouden zingen en praten als hun baby ‘fussy’ (‘hangerig’, ‘lastig’, ‘huilerig’) was en ook werd vastgelegd hoe ze een willekeurig liedje zongen voor volwassenen en hoe ze iets vertelden tegen de volwassen experimentator – allemaal in hun eigen taal. Bij 90 procent van de opnamen was het jonge kind, tot een jaar of twee, ook daadwerkelijk aanwezig.

Bambinese

Het onderzoek door een groot team van taalkundigen en antropologen is opgezet door Courtney Hilton en Samuel Mehr (beiden Harvard University). Mehr is ook bekend van een groot onderzoek naar de gemeenschappelijke kenmerken van slaap- en dansliedjes wereldwijd. Dit nieuwe onderzoek werd gestart omdat vaak wordt áángenomen dat overal ter wereld het taaltje waarmee volwassenen tegen kleine kinderen praten wel ongeveer hetzelfde is (babypraat, oudertaal, ‘mammiaans’, ‘motherese’, ‘infant-directed-speech’, of zoals de Fransen zeggen: ‘mamanaise’, Italiaans: ‘bambinese’ of ‘linguaggio bambinesco’). Maar goed onderzocht is dat nooit, volgens Mehr en Hilton. Hooguit werden ongelijksoortige opnamen uit verschillende culturen vergeleken, waarbij nooit werd bekeken hoe bij diezelfde proefpersonen eigenlijk gewóne spraak klonk, of liedjes voor volwassenen. Met akoestische analyse van 1.615 opnames van 410 proefpersonen uit 21 verschillende culturen werd dat dus nu allemaal wél gedaan.

Mehr en Hilton zien in de gemeenschappelijke kenmerken van babyspraak en de babyliedjes een duidelijke aanwijzing dat aan de basis van deze ‘kindercommunicatiemiddelen’ algemeen menselijke patronen liggen, die zelfs overeenkomen met patronen in de dierenwereld. De hogere toon in de kinderspraak komt bijvoorbeeld in heel veel dierencommunicatie voor als teken van vriendelijkheid en openheid – perfect dus om ook mensenkinderen op hun gemak te stellen. Het staat in contrast met de meestal lagere tonen van alarmkreten of dreigende roepen.

Een selectie van de spraak- en zangopnames werd via een internationale (Engelstalige) citizen science-website ook voorgelegd aan een groot internet-panel van bijna zeventigduizend deelnemers uit 187 verschillende landen. In een soort quiz moesten de deelnemers aangeven of het geluidsfragment dat ze hoorden voor een kind bedoeld was of niet. Dat werd significant vaker goed geraden dan volgens toeval te verwachten zou zijn. Er waren wereldwijd ook weinig verschillen, al raadden deelnemers liedjes en spraak in een taal die aan die van henzelf verwant was wel iets vaker, waarschijnlijk omdat ze die woorden min of meer konden verstaan.

Geen kinderliedjes

Dat kindgerichte spraak en kindgerichte zang tegenovergestelde eigenschappen lijken te hebben (veel nadruk tegenover juist vlakheid), kan volgens de onderzoekers liggen aan het verschillende doel van de actie. Want met spraak zouden mensen de ‘fussy infant’ willen afleiden van zijn of haar ongemak: de grotere variatie in toon en ritme van de spraak dient om de aandacht te trekken. En zang wordt bij een jammerend kindje juist toegepast om de baby in slaap te sussen: vandaar de vlakke toon en de geringe variatie. De verschillen zijn misschien ook versterkt omdat de proefpersonen de opdracht hadden om te praten met, of te zingen voor een ‘hangerige baby’. Voor vrolijke baby’s gaan mensen misschien weer anders zingen.

De onderzoekers merken ook op dat niet bij alle onderzochte culturen kinderzang en kinderspraak even populair waren. In de Quechuan/Aymaran-cultuur in Mexico bleken zelfs géén kinderliedjes te bestaan in de eigen taal, al kenden de mensen daar wel Spaanstalige kinderliedjes. En bij Bayaka-pygmeeën in Congo zijn liedjes voor kleine kinderen juist bijzonder populair, maar komt het weer erg weinig voor er tegen kinderen onder de twee gesproken wordt.

Over precies die culturele verschillen in het gebruik van ‘baby talk’ publiceerde een andere onderzoeker, Alejandrina Cristia (Université Paris Sciences et Lettres), een paar maanden geleden een groot reviewartikel in Developmental Science. Haar conclusie op basis van 29 eerdere onderzoeken van over de hele wereld is dat kinderen onder de twee jaar in een stedelijke omgeving veel vaker worden toegesproken met babyspraak dan vergelijkbare kinderen in landbouw- of jager-verzamelaarsamenlevingen. Peuters in Chicago worden bijvoorbeeld meer dan tien keer zo vaak door volwassenen aangesproken dan hun leeftijdgenootjes in een Maya-dorpje in Yucatan. En dat versnelt de taalverwerving: in de grote stad hebben de kleine kinderen een veel grotere woordenschat dan die in het Maya-dorpje.

Grootste zorg

Cristia verklaart die kinderspraakverschillen tussen stad en platteland onder meer uit de verschillende doelen die ouders er voor hun opvoeding kunnen hebben. In sommige culturen is het belangrijker dat de kinderen een actief lid van de gemeenschap worden dan dat ze zich individueel ontwikkelen. Ook is het daar belangrijk om de juiste aanspreekvormen te leren in de verschillende sociale situaties. Ouders vinden het daarom niet nodig om een-op-een met de kleine kinderen te praten maar ze zorgen er juist wel voor dat die kindjes de conversaties van ánderen kunnen horen. En meer in het algemeen is de grootste zorg in pre-industriele landbouwsamenlevingen dat de kinderen overléven, aldus Cristia. Taal en snelle cognitieve groei zijn dan geen prioriteit.

In een meer moderne en stedelijke omgeving is er minder kindersterfte en worden de kinderen veel eerder cognitief gestimuleerd, zodat ze het beter doen op school en betere banen zullen krijgen. En omdat ouders in de stad minder kinderen hebben, is er per individueel kind ook sowieso meer tijd beschikbaar.

Correctie (20 juli 2022): aanvankelijk was het Engelse woord ‘fussy’ gespeld met twee zetten in plaats van twee essen, dat is verbeterd.

