Op Netflixtour Emily imiteren in een smetteloos Parijs: ‘So Fun!’

Het Parijse Place de l’Estrapade vult zich met oh my gods en wows als de deelnemers van de Netflix-wandeltocht aankomen. „This is it, dit is haar appartement!”, roept de Amerikaanse Jack Zager (21) met een grote Aviator-zonnebril opgewonden. „Emily, waar ben je?”

Hij heeft het over Emily Cooper, het hoofdpersonage van Netflix-serie Emily in Paris over een Amerikaanse marketingmedewerker die in Parijs werkt. Een Nederlandse vrouw herkent het typisch Franse restaurant met de rode luifel van Emily’s knappe onderbuurman Gabriel. Maar verrek: „Het is in het echt een Italiaans restaurant!”

Het hoogtepunt op het pleintje is de uit de serie herkenbare Boulangerie Moderne. „Jullie mogen een pain au chocolat kopen en een selfie maken”, zegt gids Dawie Teessen, een boomlange man met een brede mond en een met zweet bespikkelde rode polo aan. „Net als Emily in seizoen 1.” Twee jonge vrouwen schieten naar binnen om het zoete broodje te bemachtigen en een foto te maken. „Die ga ik zo op Instagram zetten”, zegt Jacks zusje Lily Zager (17). Net als Emily.

Lees ook deze column over Emily in Paris: Twee fantasieën over Frankrijk, luchtig en duister

Op deze bloedhete maandag in juli begint een week aan Netflix-tours in Parijs. Onder begeleiding van de Zuid-Afrikaan Teessen loopt een groep van veertien toeristen „in de voetstappen van hun favoriete Netflix-personages” zoals de streamingdienst het zelf omschrijft. De wandeltocht in Parijs voert langs draai-locaties van Emily in Paris en Lupin. In Madrid en Londen vonden vergelijkbare tours plaats, maar dan geïnspireerd op series als La Casa de Papel en Bridgerton. Of Netflix vaker van dit soort tochten gaat organiseren is nog niet bekend.

Gekleed als Emily

De wandeltocht gaat dwars door het toeristische en chique hart van Parijs: van de Jardin du Luxembourg, langs het Panthéon, over Pont Neuf naar het Louvre. Op verschillende locaties praat Teessen met grote gebaren en veel grapjes over hoe de opnames van de series verliepen. Hij vertelt over een regenachtige dag waarop het uren duurde om een terrasscène van een paar minuten te draaien voor Emily in Paris, en dat Lupin grotendeels tijdens een coronalockdown is opgenomen. „Het was voor de makers alsof ze de grootste studio ter wereld hadden.”

De deelnemers lijken ervan te smullen. De 27-jarige Israëlische tv-journalist Ortal Cohen noemt het „heel spannend” om de opnamelocaties te zien. „Je denkt dat het alleen maar in de serie bestaat maar als je hier bent zie je het met je eigen ogen. Het is zo…”, ze denkt even na, „echt.” Scholier Lily Zager vindt het „so fun” om nu zélf een „Amerikaanse in Parijs te zijn”. Voor de gelegenheid heeft ze – in de stijl van Emily – een felgekleurd topje en hakken aangetrokken. Halverwege de wandeltocht wisselt ze met haar moeder van schoenen.

De meeste van de veertien deelnemers – die van alle leeftijden zijn en komen uit de VS, Israël, Brazilië, Italië en Nederland – zijn gekomen voor Emily in Paris. De meesten hebben Lupin niet of niet volledig gezien, waar Teessen slim op inspeelt door vooral over ‘Emily’ te praten. Maar de gids – die al jaren in Parijs woont en vier jaar ervaring heeft als tour guide – wil ook vertellen over niet Netflix-gerelateerde feitjes.

Emily (Lily Collins) met Alfie (Lucien Laviscount) in ‘Emily in Paris’. Foto Netflix

Daar lijkt zijn publiek minder voor te porren. Als hij spreekt over zangeres en icoon Josephine Baker, filosoof Montaigne of over hoe oud de Pont Neuf wel niet is, haken veel deelnemers af. Een ouder stel uit Israël zoekt een bankje in de schaduw op, het Amerikaanse gezin begint onderling te kletsen, twee vrouwen schieten een winkel in voor een drankje. Teessen is erop ingespeeld: als hij ziet dat de aandacht verslapt maakt hij gauw een sprongetje naar Emily in Paris. Het creatiefst is de vergelijking tussen Montaigne en Sylvie, de zeer Parisienne baas van Emily: „Beiden vinden dat je Frans bent, of onbeschaafd.” Bij de weelderige kerk Sainte-Chapelle krijgt hij de aandacht van de jongste deelnemers terug door hen aan te raden binnen foto’s te nemen. „Het is niet goud voor Instagram, het is platina.”

Alleen de mooie kanten

Sowieso is Netflix tijdens de tour nooit ver weg. Dat de gratis wandeltocht wordt betaald door de streamingdienst is niet te missen. Als reclameblokken op tv last Teessen af en toe momenten in om andere series en films aan te raden. „Wonder Boy [over een Franse modeontwerper] is een práchtige documentaire”, zegt hij dan. Of „de zesdelige serie over de brand in de Notre Dame komt bijna online en ik kijk er enórm naar uit.” Ernaar gevraagd erkent hij dat hij dit inderdaad moet zeggen, maar hij geeft toe „sommige dingen op Netflix ook stom te vinden”. De namen van die series worden alleen níét genoemd.

Lees ook: Parijs steelt de show in Netflix-serie Lupin

Opvallend is ook dat deelnemers alleen de schone en chique kant van Parijs te zien krijgen – net zoals in Emily in Paris gebeurt. Toen het eerste seizoen van die serie uitkwam, ontstond de kritiek dat er geen ruimte was voor de vele daklozen die in de stad leven, de urine en het vuil op straat. Ook zou de serie niet divers genoeg zijn: de vele Noord-Afrikaanse immigranten die in de stad wonen komen vrijwel nooit in beeld.

Lily Zager is zelfs verbaasd als ze hoort dat Parijs ook die kanten kent: „Waar is dat dan?”, vraagt ze met opgetrokken wenkbrauwen terwijl ze op het smetteloze plein rond het Louvre loopt. Het was haar zelfs opgevallen hoe schoon Parijs is, zegt ze – iets wat geen Parijzenaar haar na zou zeggen. Haar broer Jack maakt het niet uit dat hij niet alle kanten van Parijs ziet. „I loved it”, zegt hij als de tour op zijn einde loopt. „De wandeling was getrouw aan wat we in de series hebben gezien en in series en films wordt sowieso alles geromantiseerd. Als bij ons in LA een film wordt opgenomen, komen de daklozen ook niet in beeld.”

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven