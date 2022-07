Voor ‘onbedoelde’ Amerikanen is er nog altijd geen goede fiscale regeling

Voor Nederlanders die per toeval ook in de Verenigde Staten belastingplichtig zijn, blijft de onzekerheid rond het aanhouden van een Nederlandse bankrekening bestaan. Met de Amerikaanse autoriteiten is nog steeds geen definitieve oplossing bereikt.

Dat heeft bankenkoepel NVB dinsdag aan NRC laten weten.

Wel hebben grootbanken ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank deze ‘onbedoelde Amerikanen’ beloofd dat ze hun rekeningen permanent behouden, mits er niet meer op staat dan 50.000 dollar, nagenoeg 50.000 euro. Die toezegging gold aanvankelijk tot 1 september. Hiermee volgen de banken de rechtbank Midden-Nederland, die vorig jaar de Volksbank (eigenaar van SNS, ASN en Regiobank) verbood een rekening te sluiten van een onbedoelde Amerikaan die er (omgerekend) minder dan 50.000 dollar op had staan. Onbedoelde Amerikanen met meer dan een halve ton op de bank die geen belastingaangifte doen in de VS – of bezig zijn dat te regelen – moeten wel blijven vrezen voor hun rekening. Een bankrekening openen of een ander financieel product afnemen blijft sowieso lastig voor onbedoelde Amerikanen.

Extraterritoriale belasting

Een ‘onbedoelde Amerikaan’ is een Nederlandse burger die de VS als Amerikaan zien, bijvoorbeeld door geboorte in dat land of door een Amerikaanse ouder. Zo’n burger komt in de problemen doordat de VS een zeer ruime, extraterritoriale belastingplicht kennen. Iedereen met de Amerikaanse nationaliteit moet in de VS belastingaangifte doen, ook al heeft de betrokkene er slechts kort of helemaal niet gewoond. Dat kan leiden tot dubbele heffing.

Om hun extraterritoriale belasting te kunnen afdwingen, hebben de Amerikanen afspraken met regeringen, waaronder de Nederlandse. Die afspraken verplichten banken financiële gegevens van alle US persons in hun klantenbestand met tegoeden boven de 50.000 dollar door te geven aan de Nederlandse Belastingdienst. Die speelt de gegevens door aan de Amerikaanse evenknie, de IRS.

De banken moeten van zo’n rekeninghouder naam, adres en saldi doorgeven onder vermelding van diens belastingnummer, een TIN. En daar wringt de schoen voor menig onbedoelde Amerikaan. Zij hebben niet altijd zo’n nummer, en aanvragen ervan kost veel tijd en moeite. Sommigen weigeren de aanvraag uit principe: zij voelen zich geen Amerikaan en willen zich niet neerleggen bij de Amerikaanse belastingplicht. Afstand van de ongewenste nationaliteit doen is nog een optie, maar verwerving van het vereiste Certificate of Loss of Nationality (CLN) duurt lang en is kostbaar. Bovendien moet alsnog voor een aantal jaar belastingaangifte worden gedaan.

Voor Nederlandse banken valt niet aan de regels voor TIN of CLN te ontkomen, als ze zich er niet aan houden dreigen hoge Amerikaanse boetes. Alle kleinere banken zijn daarom al gestopt met dienstverlening aan US persons. De administratieve lasten waren te zwaar, dreigende boetes te hoog.

Overleg nog gaande

Ook de vier grootbanken dreigden in 2019 onbedoelde Amerikanen zonder TIN of CLN uit te sluiten. Onder druk van Financiën beloofden ze daarna uitstel tot 1 september 2022, hangende overleg met de Amerikaanse fiscus.

Die gesprekken hebben nog altijd niet tot resultaat geleid, schreef staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen, CDA) in juni aan de Tweede Kamer. En dat is nog steeds zo. De Nederlandse regering heeft, samen met onder meer de Franse, de Amerikanen voorgesteld een uitzondering in hun regels te maken voor inwoners met een Europees paspoort, die in een EU-land belasting betalen en die een zeer beperkte band hebben met de VS.

Als dat niet mogelijk is, hoopt Van Rij van de IRS te horen of een bank een boete kan voorkomen als zij kan aantonen voldoende te hebben gedaan om een TIN of CLN van haar klant te krijgen. Dan zou er voor banken minder druk zijn om rekeningen te sluiten. Ook hoopt de staatssecretaris dat het veel goedkoper wordt om afstand te doen van het Amerikaanse staatsburgerschap. Voor 1 september wil hij over verdere voortgang rapporteren.

Wrang detail is dat de VS met de saldo-informatie die wereldwijd wordt aangeleverd heel weinig doen. De directeur van de IRS zei in mei in het Amerikaanse Congres nog dat zijn dienst te weinig geld heeft om alle data door te spitten en mogelijke belastingontduiking verder te onderzoeken.

