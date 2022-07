In de NRC lees ik dat er in Utrecht een nieuwe winkel is gekomen met mooie wielerkleding. Omdat ik er als bijna 60-jarige nog graag goed uitzie op mijn racefiets, besluit ik langs de winkel te gaan als ik in Utrecht ben. Een ongeveer dertigjarige man staat mij vriendelijk te woord. Als ik vraag naar een mouwloos shirt, zegt hij bloedserieus: die verkopen we niet, dat is niet cool.

