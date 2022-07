‘Needle spiker’ krijgt vijf maanden cel voor stiekem prikken van vrouw op Haags festival

De kleine man met gemillimeterd haar was bezoekers al opgevallen. Met één hand op zijn kruis en in zijn andere hand een plastic zak zwierf hij vorige maand rond op dancefestival Den Haag Outdoor. In de technotent zien bezoekers hem opeens stil staan naast een vrouw bij de bar. Hij houdt zijn vuist stil naast haar bovenbeen. Een paar momenten later zien ze dat hij een injectiespuit vasthoudt.

Ze rennen naar de vrouw toe. „Je bent geprikt!”. Als de man door de beveiliging van het festival wordt opgepakt, blijkt er in zijn broekzak een naald te zitten. „For my sugar!”, roept de man als hij wordt afgevoerd.

Voor het eerst stond dinsdag een zogeheten ‘needle spiker’ voor de rechter. De 31-jarige Levan V. uit Georgië kreeg vijf maanden cel voor het stiekem prikken van de vrouw met een naald – ‘mishandeling’ in juridische termen. De Haagse politierechter noemde zijn daad „te bizar voor woorden” en neemt het de Georgiër mede kwalijk dat hij „heeft bijgedragen aan angst in de samenleving over het fenomeen needle spiking”.

Er komen al maanden raadselachtige meldingen binnen van vrouwen die tijdens het uitgaan gedrogeerd zouden zijn via een stiekeme prik. De trend begon vorig jaar in Groot-Britannië met meer dan 1.300 aangiftes van needle spiking; na publiciteit hierover ontving ook de Nederlandse politie tientallen meldingen. Tijdens uitgaan voelen de melders zich onwel worden, achteraf ontdekken ze een gaatje in hun huid. Al gauw rezen er twijfels over het waarheidsgehalte van de meldingen. De politie kon geen bewijs vinden voor de vermeende prik-incidenten en opperde vorige maand dat de toegenomen meldingen wellicht het gevolg zijn van media-aandacht. „Feestende jongeren die zich niet lekker voelden door bijvoorbeeld te veel drank of slecht slapen, kunnen zich hierdoor sneller slachtoffer voelen van needle spiking”, zei de politiewoordvoerder.

Teenslippers

Met de veroordeling van de Georgiër Levan V. is nu voor het eerst bewijs geleverd voor het bestaan van needle spiking. De man kwam dinsdag op zijn teenslippers de rechtbankzaal binnensloffen. Hij kwam onlangs in zijn eentje uit Georgië naar Nederland. Specifiek voor het bezoeken van feesten. Hij verblijft in hotels.

Waarom nam hij een injectienaald mee naar het Haagse dancefeest, wilde de rechter weten. Levan V. had daar verschillende redenen voor opgegeven. Bij zijn aanhouding riep hij dat de spuit was voor zijn suikerziekte. Bij het politieverhoor zei hij dat hij de naald gebruikte om een pijnstillend middel in zijn verrotte kies te spuiten. Bij de rechter wisselde hij zijn verklaring nóg een keer: de spuit diende voor inname van harddrugs, waar hij in Georgië al eens voor is veroordeeld. „Ik heb er crack en heroïne mee gebruikt. Eén of twee keer. Dat was nodig voor mijn kiespijn”. De spuit zat „per ongeluk” nog in zijn broekzak toen hij het festival bezocht, maar hij had er zeker niemand anders mee geprikt, hield Levan V. vol. „Ik heb nog nooit in mijn leven iemand iets kwaads gedaan”.

Zijn advocaat Pieter Hoogendam maakte een groot punt van de vraag of wel bewezen kon worden dat Levan daadwerkelijk iemand heeft geprikt, zoals waargenomen door drie feestgangers die hierover verklaringen hebben afgelegd bij de politie. Het 45-jarige slachtoffer, de vrouw bij de bar in de technotent, had zelf niets doorgehad. „Als je in je achterbeen gestoken zou zijn, zou mevrouw daar toch het nodige van gemerkt moeten hebben”, zei de advocaat.

Klein rood puntje

Nadat de vrouw van getuigen hoorde dat ze geprikt is, werd ze meegenomen naar de EHBO-post van het festival. Daar merkte het personeel een prikgaatje op en namen er een foto van, waar een klein rood puntje op te zien is. Er werd geen medisch verslag opgemaakt. „Eigenlijk hebben we niet meer dan een foto met een rood puntje erop”, zei advocaat Hoogendam. „Is dat prikje dat daar zit nou letsel of niet? Dáár gaat het om.”

Volgens de officier van justitie is het letsel voldoende bewezen, en laat de zaak zien hoe moeilijk het is om een zaak van needle spiking aannemelijk te maken. „Bij de politie zijn tientallen meldingen binnengekomen, tot nu toe heeft dit nooit tot vervolging van een verdachte geleid”. Dat Levan V. wél kon worden vervolgd, is volgens de officier te danken aan de „drie oplettende festivalgangers” die het incident hebben opgemerkt. De officier eiste drie maanden gevangenisstraf en riep de rechter op een „norm te stellen voor dergelijke bizarre gedragingen”.

De rechter vond die eis nog te licht en deed er twee maanden bovenop. „Het is werkelijk vreselijk wat u gedaan heeft. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat dit soort dingen niet kunnen en niet worden getolereerd. Dit moet gewoon stoppen”, zei de rechter.

Het slachtoffer krijgt duizend euro smartengeld. Zij wacht nog altijd op de uitslag van het bloedonderzoek dat moet uitwijzen of zij besmet is door de prik, die sporen van drugs bevatte.