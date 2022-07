Nederland maakt zich op voor uitzonderlijk hete dag

Voor de 70-jarige wandelaar Pieter uit Berg en Dal was het geen optie om niet te gaan lopen, schrijft Omroep Gelderland. Hij was er helemaal op ingesteld en kon niet slapen. Daarom is hij dinsdagochtend vroeg toch begonnen aan de vijftig kilometer lange wandeling.

Officieel is de eerste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse geschrapt, maar een aantal wandelaars heeft besloten dinsdag toch via Valburg naar Arnhem, en via Bemmel weer terug naar Nijmegen te lopen. Dat schrijft Omroep Gelderland . Het is niet duidelijk hoeveel wandelaars het dringende advies van de organisatie naast zich neer hebben gelegd.

In Vlissingen was het de afgelopen nacht het heetst

In de nacht van maandag op dinsdag was het binnen Nederland nergens zo warm als in Vlissingen. Weerinstituut KNMI meldt dat het kwik in de Zeeuwse stad de afgelopen nacht niet onder de 22,2 graden is uitgekomen. Volgens een woordvoerder was het voor het laatst zo heet tijdens een tropische nacht in Vlissingen op 9 augustus 2004.

Deze ochtend was het in Zeeland rond de 23 graden, aldus het KNMI. In de loop van de dag stijgt de temperatuur in de provincie sterk, tot mogelijk 39 graden op bepaalde plekken. In Zeeland geldt tussen 11.00 en 21.00 uur code oranje vanwege de hitte.