Lizzo is gretig en grappig en heeft een boodschap

Wordt Lizzo de nieuwe Beyoncé? De 34-jarige Melissa Viviane Jefferson heeft alles in zich om de eerste plaats op de Olympus der zanggodinnen op te eisen: ze is gretig en grappig, heeft een boodschap en een stem die steeds wendbaarder klinkt. Haar ‘debuutalbum’ bij een groot label (eigenlijk al haar derde) Cuz I Love You (2019), waar ze haar eerdere hiphop-stijl soms inruilde voor melodieuze zang, was al aantrekkelijk. Nummers als ‘Like A Girl’ en ‘Juice’ frappeerden door de pulserende disco, vooral in combinatie met Lizzo zelf die op het podium een verleidelijke dansstijl laat zien.

De nostalgische disco-lijn wordt voortgezet op het nieuwe album Special, in het zwoele megahit ‘About Damn Time’ dat eer betuigt aan de gepolijste producties van Chic en Nile Rodgers. Op Special is Lizzo definitief een zangeres geworden. Ze rapt nauwelijks meer. Haar zang heeft diepte, is soms meisjesachtig licht, of krijgt krullerige uithalen. Haar techniek is geen vertoon, de bravoure heeft betekenis.

‘Lizzbians’

De onverzettelijkheid waarmee Lizzo haar carrière heeft aangezwengeld (ze woonde ooit een tijdje in haar auto om studiokosten te kunnen betalen), spreekt ook uit haar muziek. Haar stem kan deuren openduwen die anders gesloten bleven. Lizzo heeft ervaring met genegeerd of ‘veroordeeld’ te worden om wie ze is („I’ve been used to people judgin’ me”). Inmiddels heeft ze wereldwijd een aanhang die zich ‘Lizzbians’ noemen en laat ze de luisteraar delen in haar eigen ontwikkeling: ‘I love you, bitch/ I nevеer thought I’d say this’. Ze sampelt haar voorbeelden (Lauren Hill, Coldplay, Beastie Boys) en viert de veelzijdigheid, muzikaal en inhoudelijk.

Al lijkt het of ze voor ‘2 Be Loved’ per ongeluk binnenwandelende in de opnamestudio van een pompeuze jaren-tachtig band, compleet met schetterende synthesizers, en klinkt ‘If You Love Me’ nogal zoet. Maar zelfs hier treffen de uithalen, de tekst en de bombast in enkele lettergrepen, doel.

Pop Lizzo Special ●●●●●