Kans op hervatting gastoevoer Nord Stream I slinkt, Gazprom beroept zich op overmacht

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft Europese klanten per brief laten weten niet te kunnen garanderen dat het na de routinewerkzaamheden aan de Nord Stream I weer gas kan leveren. Dat meldt persbureau Reuters, dat de brief heeft ingezien. Gazprom lijkt zo contractbreuk te gaan plegen, maar beroept zich volgens Reuters op „uitzonderlijke” omstandigheden — overmacht — om zich juridisch in te dekken. Het door Europa gevreesde gasscenario, waarin er geen gas via Nord Stream I meer stroomt, lijkt daarmee weer een stap dichterbij te komen.

Dat Rusland definitief stopt met de gasleveringen door de Nord Stream I, ziet de Europese Commissie inmiddels als het meest realistische scenario. Eurocommissaris Johannes Hahn heeft dinsdag in Singapore gezegd dat de Commissie zelfs uitgaat van de „aanname dat de gastoevoer niet meer wordt hervat”, meldt de Wall Street Journal.

In de brief, gedateerd op 14 juli, schrijft Gazprom dat overmacht de gasleveringen vanaf 14 juni met terugwerkende kracht belemmert. Dat is vlak nadat het Russische energieconcern de gastoevoer naar Duitsland met 60 procent opschortte. Gazprom claimde dat dit viel te wijten aan de westerse sancties. Een voor de Nord Stream I essentiële compressor van Siemens, in Canada gerepareerd, kon daardoor niet naar Rusland worden teruggestuurd. Westerse leiders zien de dichtgeknepen gaskraan als een politiek gemotiveerde actie.

Vorige week maandag ging Nord Stream I helemaal dicht voor het gebruikelijke jaarlijkse onderhoud, onder normale omstandigheden tot aankomende donderdag. De wegens de hoge gasprijzen noodlijdende Duitse gasimporteur Uniper heeft Reuters laten weten de Gazprom-brief te hebben ontvangen, maar niet akkoord te gaan met het Russische beroep op overmacht. De gasprijzen stijgen door de brief overigens niet verder; een Russische gasstop was door de markt al ingecalculeerd in de huidige prijs.