Jeroen Dijsselbloem voorgedragen als nieuwe burgemeester Eindhoven

Oud-minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Eindhoven. Dat meldt de gemeente Eindhoven dinsdag. De huidige burgemeester John Jorritsma (VVD) liet eind vorig jaar al weten geen tweede termijn aan te willen gaan. Dijsselbloem begint waarschijnlijk op 13 september aan zijn termijn van zes jaar.

De gemeenteraad presenteerde Dijsselbloem – geboren en opgegroeid in Eindhoven – na afloop van een speciale besloten raadsvergadering als nieuwe burgemeester. De gemeenteraad biedt de voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) en Koninkrijksrelaties aan. Daarna volgt de benoeming bij Koninklijk Besluit.

Terugkeer in de politiek

Dijsselbloem was van 2000 tot en met 2012 Tweede Kamerlid en daarin kortstondig fractievoorzitter van de PvdA. Daarna werd hij minister van Financiën in het kabinet-Rutte II en voorzitter van de Eurogroep, het overleg tussen de ministers van Financiën van landen in de eurozone. In 2017 nam hij afscheid van de politiek, omdat hij zichzelf niet in staat achtte het „kanon” te zijn dat de PvdA volgens hem als oppositiepartij nodig had.

Lees ook dit interview met Dijsselbloem uit 2021

In 2019 werd Dijsselbloem voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). In die rol zei hij in een interview met NRC zorgen te hebben over het gebrek aan bestuurlijke openheid en de kansen op een beter politiek debat. Dijsselbloem waarschuwde voor een „harde afrekencultuur” die hij sinds de Toeslagenaffaire op het Binnenhof ziet. De Eindhovenaar was de afgelopen jaren ook voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen University & Research en voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten.

De gemeente Eindhoven, die nog nooit een vrouw als burgemeester heeft gehad, schreef de profielschets voor het burgemeesterschap in de vrouwelijke vorm. In de schets werd de toekomstig burgemeester omschreven met ‘zij’ en ‘haar’. Een vertrouwenscommissie wilde op die manier „de drempel om te solliciteren” verlagen voor vrouwen.