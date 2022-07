Insecten kunnen ook pijn voelen – zo lijkt het tenminste

Mogelijk kunnen insecten ook pijn ervaren, schrijven Britse en Iraanse entomologen in Proceedings of the Royal Society B. Ze baseren hun vermoeden op een literatuurreview van onderzoek aan zogeheten nociceptoren, zenuwuiteinden die gespecialiseerd zijn in het waarnemen van pijnprikkels. Die blijken, net als bij zoogdieren, vanuit de hersenen te worden gereguleerd, en kunnen desgewenst worden afgezwakt. Dat kán een aanwijzing zijn voor pijnbeleving.

De pijnbeleving van insecten is al decennialang een twistpunt onder biologen. Insecten hebben in tegenstelling tot mensen geen centraal zenuwstelsel en kunnen dus simpelweg geen pijn voelen, zeggen sommige onderzoekers. Daar valt tegen in te brengen dat insecten wel degelijk hersenen en zenuwcellen hebben. Begin deze eeuw is zelfs vastgesteld dat insecten net als zoogdieren over nociceptoren beschikken. Als ze daadwerkelijk pijn kunnen lijden, zo beargumenteren dierethici, dan heeft dat ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop we met insecten moeten omgaan. Onderzoek aan fruitvliegjes, het doodslaan van een vlieg of het gebruik van insecticiden zou dan in een ander daglicht komen te staan.

Wat onderzoek naar pijnbeleving bij dieren ingewikkeld maakt is dat nociceptie – dus de waarneming van potentieel of daadwerkelijk schadelijke prikkels – niet altijd samengaat met pijn, blijkt uit diverse onderzoeken. Er kan pijn zijn zonder nociceptie en omgekeerd. Pijn wordt in dit geval omschreven als ‘een negatieve subjectieve door het brein gegenereerde gebeurtenis’.

Schadelijke prikkel

In het huidige artikel wilden de entomologen op basis van een literatuurstudie analyseren of de nociceptie bij insecten kan worden bijgestuurd vanuit de hersenen. Met andere woorden: ze wilden kijken of insecten in verschillende situaties verschillend op een schadelijke prikkel reageren, in plaats van puur reflexmatig. Bij zoogdieren kan zo’n aangepaste reactie essentieel zijn om te overleven. Een konijn dat wordt aangevallen, kan pijn op dat moment onderdrukken om zijn belager te ontvluchten. Eenmaal in veiligheid reageert hij alsnog op de pijn, bijvoorbeeld door rust te nemen.

Ook insecten vertonen zulke aangepaste reacties, blijkt uit de wetenschappelijke literatuur, waarbij ze op een schadelijke prikkel reageren door te vluchten of ander ‘nocifensief’ gedrag – verdedigingsgedrag ten opzichte van de prikkel – te vertonen. Zo zal een fruitvliegje dat op een gloeiend hete plaat van 46 graden Celsius wordt geplaatst zich uit de voeten maken. En de rups van een tabakspijlstaart die met een pincet wordt geknepen, zal zich naar de knijpplek toebuigen om die te beschermen, schrijven de onderzoekers. Hoe vaker de aanval zal plaatsvinden, des te sneller en intenser is de reactie: het is dus niet slechts een lichamelijke reflex.

Voortplantingssucces

Andersom kunnen insecten de schadelijke prikkels ook schijnbaar negeren of verdoven. Een bidsprinkhaanmannetje dat tijdens de paring wordt opgegeten door een vrouwtje lijkt de schadelijke prikkel – zijn naderende dood – willens en wetens te negeren omdat zijn voortplantingssucces belangrijker voor hem is dan zijn eigen overleving. En insecten die een verwonding oplopen eten soms tóch nog gewoon door. Dat laatste argument is in het verleden aangehaald als bewijs dat insecten geen pijn voelen. Maar, zo schrijven de onderzoekers, het zou ook kunnen zijn dat het binnenkrijgen van voedsel op dat moment zo noodzakelijk is voor het insect dat de binnenkomende prikkels tijdelijk worden verdoofd. Wellicht is de gevoeligheid dus afhankelijk van de situatie.

Of de gereguleerde nociceptie bij insecten samengaat met pijnbeleving is nog altijd niet met zekerheid te zeggen, schrijven de entomologen. „Dat komt wellicht doordat insectengedrag lang is beschouwd als puur instinctief [...] en robotachtig.” Maar in onderzoek bij muizen wordt een afname in nociceptie wel degelijk gelijkgesteld aan een afname van pijn, benadrukken ze. De aanwezigheid van gereguleerde nociceptie bij insecten maakt het „op z’n minst plausibel” dat ze ook pijn kunnen lijden, schrijven ze.

Marcel Dicke, hoogleraar entomologie in Wageningen, is niet overtuigd door die laatste opmerking. „De review laat zien dat insecten net als zoogdieren reageren op letsel of schadelijke omstandigheden en dan reageren om het letsel te repareren of reduceren. Of ze pijn voelen is nog wel iets heel anders. Als ik mijn hand terugtrek van een kietelend veertje zegt dat niets over of ik pijn voel.”

De hamvraag blijft hoe de prikkels beleefd worden door een insect, benadrukt hij. „En áls er pijn wordt beleefd, geldt dat dan meteen voor alle zes miljoen insectensoorten?”