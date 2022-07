In het hete Ell hebben de hortensia’s een eigen parasol

Bij de winkels in de Sebastiaanstraat in Ell laat zich dinsdagmiddag af en toe een klant zien. Verderop is het uitgestorven en zorgen de bestelauto’s van de post- en bezorgservices voor de enige activiteit. Het terras van eetcafé De Prairie in het bijna vijftienhonderd inwoners tellende Midden-Limburgse dorp staat klaar voor het ontvangen van gasten. Maar die komen niet. Geen mens gaat hier nu voor zijn plezier zitten.

Op de inrit bij zijn huis is Jan Verstappen druk in de weer. In werkbroek en wit hemd gaat hij de keukentrap op en af om een constructie van latten, bezemstelen, doeken, zeil en elektriciteitsdraad in de dakgoten van zijn garage te hangen. Het maaksel oogt misschien niet zo professioneel „maar het moet er ook makkelijk vanaf kunnen”. En belangrijker, het doet wat het moet doen: „De warmte buitenhouden. Zonder afdekking wordt het in de garage anders wel heel erg heet.”

In huis houdt Verstappen het heerlijk koel. Zijn uit 1950 daterende woning heeft hij in fasen energiezuiniger gemaakt. „Elke vijf jaar wel iets. Eerst nieuwe deuren waar geen tocht meer langskwam, daarna dubbel glas, muurisolatie, een nieuw dak, zonnecollectoren. Ik gebruikte ooit vierduizend kuub gas per jaar. Nu, met een uitbouw erbij, nog duizend.”

Klimaatverandering houdt Verstappen niet erg bezig. „Ik heb het graag warm. Ben graag buiten. Mijn kleinzoon ook. Die heeft vannacht buiten geslapen.”

Jan Verstappen uit Ell bouwt een constructie om de hitte buiten te houden. Foto Chris Keulen

Sproeiende boer

Bij extreem weer haalt Ell geregeld het nieuws. Het KNMI heeft 34 automatische weerstations op het Nederlandse vasteland. Bij de drie in Limburg worden geregeld de hoogste of laagste temperaturen gemeten, dankzij de ligging landinwaarts. Tijdens de aanhoudende hitte van 2019 had een fanatiek sproeiende boer een matigende invloed op de meetwaardes in Ell. De lucht rondom het weerstation koelde er iets door af. Toen werd in het Brabantse Gilze-Rijen het voorlopige Nederlandse record gemeten: 40,7 graden Celsius.

Bij de supermarkt in Ell komt Jan Heijkens naar buiten. In bermuda en polo trekt hij zijn boodschappentrolley achter zich aan. „Ja, het is warm, maar voor die paar dagen prima uit te houden, als je je tenminste aanpast aan de omstandigheden.”

Maar het algemene beeld van de klimaatverandering vindt de net gepensioneerde architect zorgelijk. „Voor onszelf, maar zeker als je denkt aan de toekomst voor de kinderen en kleinkinderen.”

De gemeente Leudal waar Ell onder valt, noemt milieu een speerpunt. Alle inwoners ontvingen een duurzaamheidskrant. „Voor de toekomst die vandaag begint” en „#iedereendoetwat”, luidden de koppen boven het voorwoord van de wethouder. De gemeente wil onder meer twintigduizend bomen extra aanplanten. Het 55 hectare grote natuurgebied Heijkersbroek is al heringericht zodat het water langer vasthoudt dan voorheen. Maar Heijkens ziet ook „veel kreten voor de bühne. Het meedenken kan beter: de mogelijkheden zien in plaats van de onmogelijkheden. Veel huizen zijn hier enigszins gedateerd. Grote woningprojecten waar je in één keer een grote verbeterslag kunt maken ontbreken vrijwel. Als mensen hun huizen energiezuiniger of zelfs energieneutraal willen maken, kost dat in veel gevallen kapitalen.”

Ook Bart Niessen heeft net inkopen gedaan. Hij is blij dat hij vakantie heeft. Normaal gesproken haalt hij afval op in Ell en zes andere dorpen. Geen pretje met dit weer. De vrachtwagen heeft wel airco, maar die gaat vanwege het continu in- en uitstappen niet aan.

Paard met vliegenkap in de hitte bij Ell. Foto Chris Keulen

Snippertje schaduw

Zijn vrije dagen thuis in zijn appartementje tegenover de kerk zijn door de tropische temperaturen ook geen pretje. „Ik hou alles dicht, de luifel omlaag en ga met de ventilator aan maar een beetje internetten. Ik vind er eigenlijk niks aan met dit weer.”

Maar zorgen maakt over de klimaatverandering maakt Niessen zich niet. „Dat heeft weinig nut. Het helpt niks.”

Buiten het dorp zoeken koeien verkoeling in het snippertje schaduw dat een groepje bomen te bieden heeft. In de tuin voor een boerderij hebben bloeiende hortensia’s op deze uitzonderlijk warme dag de bescherming van een parasol gekregen.

Een flink stuk ten zuiden van de bebouwde kom van Ell ligt het weerstation tussen de weilanden. Een tractor trekt een stofspoor over de onverharde weg die er vlak langs gaat. Sproeiers behoeden een deel van de velden voor de ergste droogte.

De hoogste temperaturen worden deze dinsdag niet hier gemeten. Ell blijft net onder de 36 graden steken. Het weerstation bij Maastricht meldt om tien over vijf middags 39,4 graden Celsius. Daarmee is het de warmste 19 juli ooit in Nederland gemeten.