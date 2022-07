De hittegolf werd de afgelopen dagen verwelkomd als ware het een nieuw natuurverschijnsel. Wat lacherig soms, met opmerkingen dat het in mediterrane landen toch ook warm is. Wat sceptisch, want was het nu echt nodig om ‘code oranje’ uit te roepen en het Nationaal Hitteplan in gang te zetten? Wat té betuttelend misschien, met adviezen om vooral de schaduw op te zoeken. Indachtig Annie M.G. Schmidts eigenwijze juffrouw Scholten, helemaal gesmolten, midden op de Dam.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Ja, de hittepiek is van korte duur. Het KNMI voorspelt voor de komende dagen regen. Maar de extremen van deze week komen steeds vaker voor, zoals overal op het noordelijk halfrond. In 2019 kwam de temperatuur in Nederland voor het eerst sinds waarnemingen begonnen boven de 40 graden Celsius. In 2020 werd in De Bilt op acht opeenvolgende dagen meer dan 30 graden gemeten.

Toch ontbreekt bij sommigen het gevoel van urgentie. Terwijl „hitte aanmerkelijk dodelijker is dan onweer of storm”, tweette weerman Peter Kuipers Munneke terecht. Tijdens hittegolven overlijden er meer mensen dan normaal, in de zomer van 2006 – toen er twee hittegolven waren – zelfs duizend meer dan tijdens een gemiddelde zomer. Daarmee kwam Nederland terecht in de top-vijf van landen met de meeste doden door natuurrampen.

De hitteramp kent geen beelden van radeloze burgers. De doden vallen in de stilte van hun eigen huis. Er liggen geen zandzakken voor de deur. Is geen leger dat wordt ingeschakeld om hulp te bieden, noch spreken burgemeesters troostende woorden. Nu komt er een goedbedoelde brief in de bus bij zelfstandig wonende 75-plussers met ‘tips om veilig van het mooie weer te genieten’, en liggen er protocollen klaar over wanneer ‘koeltecentra’ kunnen worden ingericht.

Dat is allemaal nuttig, maar ook ad hoc gedacht op het moment dat iedereen al verhit is. Nu hitte gewoner wordt, wat gerelateerd kan worden aan de opwarming van de aarde, is het niet alleen zaak om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en de CO2-uitstoot te verminderen. Maar ook om Nederland op hitte in te richten. Zoals er is nagedacht over welk effect de stijgende zeespiegel en overstromende rivieren kunnen hebben.

Het betekent dat de gebouwde omgeving moet worden aangepast, en vooral de zogenoemde hitte-eilanden. Een versteende buurt houdt de warmte langer vast, ’s nachts koelt het op bepaalde plekken in dichtbebouwde wijken maar langzaam af. Dat raakt vooral kwetsbare inwoners in kleine, slecht geïsoleerde huizen, die het zich niet kunnen veroorloven airconditioning te kopen of af te reizen naar koelere vakantiebestemmingen.

Lees ook: Het Haagse hitte-eiland koelt niet zomaar af

Het vraagt om anders na te denken over de eigen woning. Over platte bitumen daken die kunnen worden vergroend, tegeltuinen die door planten kunnen worden vervangen. En Nederlanders houden van hun grote ramen, met gordijnen die altijd openblijven. Niet voor niets hebben huizen in Zuid-Europa zonwering of luiken. Dat houdt het ook binnen koel.

Het vraagt ook om een andere inrichting van de stad. Eén volgroeide boom kan het werk doen van tien airco’s, is de theorie. Maar die ene boom moet in de stad nog te vaak om de ruimte strijden. Laat staan dat hij wordt vergezeld van ander groen dat voor schaduw en dus voor verkoeling zorgt. Die bomen zijn bovendien bij wateroverlast óók nuttig.