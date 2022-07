Groei in China is niet langer vanzelfsprekend

Mevrouw Wang, geboren in de Centraal-Chinese provincie Anhui, voelt aan den lijve wat een slechte economie betekent. Ze werkt al decennia als hulp in de huishouding in Beijing, maar dat wordt steeds moeilijker. De expats, voor wie ze het liefst werkt, vertrekken bij bosjes. Vooral omdat het met de strenge Chinese coronamaatregelen heel moeilijk is het land in of uit te reizen, maar ook doordat China niet langer het land van de onbeperkte groeimogelijkheden is.

Het gaat zelfs heel slecht met de economie. De groei in het tweede kwartaal bedroeg een schamele 0,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021, zo meldde China’s Nationale Bureau voor de Statistiek. Buitenlandse analisten twijfelen zelfs of er niet al sprake is van krimp.

De man van mevrouw Wang werkt normaal als bouwvakker in de hoofdstad. Maar sinds het begin van het jaar is er geen bouwproject meer waar ze hem nog willen. De bouw ligt goeddeels stil door een steeds verder uitdijende crisis in de vastgoedsector.

China’s 0,4 procent groei is het op een na slechtste resultaat in dertig jaar. Alleen het eerste kwartaal van 2020 was nog slechter. Dat was bij het begin van de coronapandemie. Toen was sprake van een krimp van 6,8 procent. Grote delen van het land kwamen vrijwel geheel tot stilstand.

Ook nu hebben de anticoronamaatregelen van de overheid grote invloed op de economie. De Chinese premier Li Keqiang waarschuwde in mei zelfs dat „moeilijkheden op sommige vlakken tot op zekere hoogte groter zijn dan toen de epidemie ons zwaar raakte in 2020”.

Dat blijkt ook uit de recente kwartaalcijfers: de jeugdwerkloosheid ligt op 19,3 procent, en vooral voor pas afgestudeerden is het steeds moeilijker aan werk te komen. En dan is er nog de vastgoedcrisis: in sommige delen van het land weigerden mensen hun hypotheken te betalen, omdat de huizen die ze al hadden gekocht en betaald niet op tijd geleverd werden.

Lockdowns in 41 steden

Analisten van de Japanse investeringsbank Nomura kwamen maandag met een schatting van het aantal lockdowns in China. 41 Chinese steden zouden te maken hebben met gehele of gedeeltelijke lockdowns. Dat raakt 264 miljoen mensen in regio’s die goed zijn voor 18,7 procent van de economische activiteit in China. Het aantal lockdowns nam ook toe: een week eerder ging het om 31 Chinese steden.

Dat het nu zo slecht gaat met de economie, is verrassend: China klom in 2020 juist als eerste uit het dal, omdat het land veel strenger ingreep tegen corona dan andere landen. Maar wat toen werkte, werkt nu niet meer. De nieuwe vormen van corona verspreiden zich sneller, dus de ziekte geheel uitbannen is vrijwel onmogelijk. Maar dat lijkt ook minder nodig, want mensen worden minder ziek en herstellen meestal snel. De uiterst strenge maatregelen lijken steeds meer op schieten met een kanon op een mug.

De Chinese president Xi Jinping ziet dat anders. In een speech tijdens zijn bezoek eind juni aan Wuhan maakte hij opnieuw glashelder dat hij wil vasthouden aan het volledig uitbannen van alle gevallen van corona, ongeacht de schade aan de economie. „We kiezen er liever voor om de economische ontwikkeling tijdelijk aan te tasten dan dat we de levens en de gezondheid van de bevolking schaden.”

Xi, die het zero covid-beleid tot persoonlijk speerpunt heeft gemaakt, houdt er ook aan vast omdat een koerswijziging zijn status als allesweter en alleskunner aantast.

Maar er dreigt ook een reëel gevaar als China het zero covid-beleid opgeeft. Dan is de kans groot dat veel ouderen, die ook voor de mildere variant kwetsbaar zijn en naar schatting pas juli 2023 voor 80 procent gevaccineerd zijn, alsnog sterven. Ook zou de zorg snel overbelast raken.

Stabiliteit in gevaar

Premier Li Keqiang, verantwoordelijk voor de economie, ziet het anders. Hij ziet dat de stabiliteit van China serieus in gevaar kan komen als het economisch slecht gaat. Juist de economische groei is voor hem een onmisbaar fundament voor een sterke positie van de Communistische Partij van China (CPC), en corona mag die groei niet te zeer hinderen. Achter de schermen lijkt er een strijd gaande tussen Li en Xi, waarbij Li staat voor het primaat van de economie over de politiek, en Xi juist voor het primaat van de politiek over de economie.

Li keert zich niet openlijk tegen Xi, maar hij benadrukt op steeds meer fora hoe belangrijk het is om eerst de economie te stimuleren en geen onnodige obstakels op te werpen voor productie en transport van goederen. Ook steunt hij waar mogelijk bedrijven en bedrijfstakken als de hightech- en de vastgoedsector, die het onder Xi zwaar te verduren hebben. Dat leidt soms tot het terugdraaien of verzachten van maatregelen die Xi eerder nam.

Voor bedrijven en beleggers in binnen- en buitenland leidt de strijd tussen pragmatisme en ideologie die achter de schermen woedt tot een veel instabieler bedrijfs- en investeringsklimaat dan zij lange tijd van China gewend waren. Het jaagt buitenlandse bedrijven en investeerders weg.

Dit najaar komt de top van de CPC bijeen om nieuwe leiders voor de komende vijf jaar aan te wijzen. Xi Jinping zal dan vrijwel zeker voor nog minstens vijf jaar worden benoemd. Li zal van het toneel verdwijnen. Maar tot die tijd zal hij hard vechten om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk mensen in de nieuwe partijtop komen die Xi Jinping tegenwicht kunnen bieden. Daardoor lijkt de kans op een stabilisering van het economisch klimaat de komende tijd beperkt.